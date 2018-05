“TRABAJAREMOS PARA RECUPERAR LA IMAGEN DEL CONGRESO. LA COMISIÓN DE Ética QUE PRESIDO NO BLINDARÁ A NADIE”

Por: Pedro Aliaga Correa

Panorama conversó con la congresista Janet Sánchez Alva de Peruanos por el Kambio, flamante presidenta de la Comisión de Ética, la misma que tiene que investigar varios casos de congresistas involucrados por mentir en sus hojas de vida, presentación de certificados falsos, entre otros, y ahora el más urgente a la congresista Foronda del Frente Amplio que contrató a una sentenciada por terrorismo.

¿Congresista Ud. ha asumido la presidencia de la cuestionada Comisión de Ética. Que hará para recuperarla?

Bueno lo que tenemos que hacer desde un principio es trabajar de forma transparente y honesta, sin odios, ni persecuciones, ni venganzas, pero tampoco sin blindar, lo que hay que hacer es recuperar la buena imagen del Congreso de la República.

¿Van a tener un arduo trabajo porque tendrán que investigar cómo la legisladora Maritza García por consignar información falsa en su hoja de vida, de Yesenia Ponce, por presunto tráfico de influencias, y el María Elena Foronda, por contratar a una sentenciada por terrorismo entre otros?

Claro hay varios casos que sé que están pendientes en la comisión, pero lo que es importante recalcar es que, no es que yo vaya a investigar, es la comisión en pleno quien investiga, y es la comisión en pleno, también quien propone las investigaciones, eso que quede claro, no es la presidencia de la comisión de ética, aquí somos un equipo de trabajo.

¿Es la primera vez que el oficialismo asume la presidencia de esta comisión por qué antes la tenía la oposición Fuerza Popular?

Así es, y lo asumo con mucha responsabilidad, con mucho compromiso también, porque como ya le mencione es tratar de recuperar un poco, limpiar la imagen mal vista de nuestro congreso hasta el momento, si en algo la comisión de ética puede apoyar con un granito de arena para recuperar esa buena imagen de la institución con gusto lo haré.

¿No habrá ningún tipo de blindaje?

De ninguna manera, de ninguna manera, yo creo que todos los casos que sean denunciados llevados a la comisión de ética tienen que ser investigados con objetividad y de una forma técnica para no parcializarse con nadie, no.

¿Ha pasado un buen tiempo para que vuelva a caminar esta comisión, después de 40 días al parecer comenzará a ser operativa?

Sí, casi mes y medio, sí eso es cierto, pero la elección para que presida la comisión de ética el oficialismo es por un acuerdo de portavoces, junta de portavoces, entonces solamente se está cumpliendo los acuerdos en ese sentido.

¿Sin embargo, hay la presentación de un proyecto por parte de la bancada de Acción Popular para eliminar esta comisión. Qué dice Ud. al respecto?

Claro, a ver, lo que pasa es que las opiniones de los congresistas, se respetan, y seguramente es la opinión de un colega congresista, bueno si ha presentado ese proyecto también es respetable, es su posición, se respeta, eso se evaluará, se verá en las diferentes comisiones y en el pleno del congreso, no, que es lo que corresponde.

El caso de Kenji Fujimori, Bocángel y Ramírez, hay un informe del congresista Segura que ha pedido la destitución de los tres, ese tema no lo verá la comisión de ética?

Ética no ve esos casos, ética tiene otros cosos como he podido apreciar, pero vamos a verlos, pero recuerde que hace tres días he asumido luego hemos seguido en la sesión del pleno, y no he podido ver mucho más con detalles los casos.

¿El caso más reciente de la Congresista María Elena Foronda y más urgente será abordado con urgencia?

Claro hay casos pendientes se me ha informado y hay unos casos nuevos, eso lo vamos a ver el día lunes (hoy) en el seno de la comisión.

¿Hablemos del presidente Vizcarra, dos meses y ha hecho varias salida a las regiones, estuvo en Cajamarca y luego estará en Iquitos. Es positiva esta visitas de trabajo al interior del país?

Bueno el presidente conoce, no sé, el sentir de la población, conoce el sentir del ciudadano del interior, de las regiones, eso yo creo lo conoce a la perfección, está haciendo un excelente trabajo estos dos meses que va a cumplir, y bueno nosotros estamos para apoyarlo también, porque no es muy fácil decir, bueno pues trabaje Ud. y a nosotros también nos corresponde trabajar de la mano con él, con el ejecutivo, entonces yo si felicito la labor que viene haciendo el presidente Vizcarra, y es una sujeción constitucional, válida legal de Peruanos por el Kambio.

¿El presidente del congreso Galarreta ha dicho que no se le dará facultades legislativas al ejecutivo en temas económicos. Qué puede decir Ud.?

Bueno todavía no se ha visto el tema económico de facultades en temas de economía, sin embargo, yo creo que la comisión que corresponde que es la comisión de economía del congreso, es la que tendrá que evaluar, debatir y al final concluir con sus informes, no, o sea no podemos adelantarnos juicios, tampoco no es un tema politizado, este es un tema en bienestar del desarrollo y progreso de los pueblos del Perú, y no podemos estar dando ligerezas en nuestras opiniones yo creo que todavía lo tienen que ver las comisiones técnicas que corresponden.

¿Sobre los gastos excesivos de la comisión Lava Jato que preside la congresista Lava Jato. Qué piensa Ud. al respecto?

Bueno he escuchado por informaciones, pero yo creo que para denunciar se tiene que tener pruebas, uno tiene que tener pruebas sobre esto, porque no podemos ser tan ligeros también al hablar, yo he sido la primera crítica en estas cosas, en decir que a veces los congresistas nos lanzamos, se lanzan con todos a decir unas cosas sin pruebas, yo creo que se tiene que investigar de todas maneras para trasparentar el hecho.

¿Qué piensa sobre el levantamiento de su secreto bancario a Alan García, Toledo, Ollanta Humala, se los investigue, pero se deja de lado a Keiko Fujimori a pesar que Barata reitero que si entregó un millón 200 mil dólares para la campaña de Fuerza Popular en el 2011?

Yo creo que todos están involucrados, todos están involucrados, todos tienen que ser investigados en aras de la transparencia, creo que no se puede dejar a nadie de lado, entonces yo creo que a todos se les tiene que tener que hacer el mismo trato.

¿Volviendo a la comisión de ética se incrementado un integrante más?

Así es de Nuevo Perú, el congresista Edgar Ochoa.