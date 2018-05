“CONGRESISTA SALAVERRY DEBE SOLUCIONAR OBRA DE SANEAMIENTO MAL COSNTRUIDA. ES UN FOCO INFECCIOSO Y DE CONTAMINACIÓN”

Eugenio Rivera Lozano, alcalde del centro poblado San Vicente de Paúl, distrito Langotea, provincia de Bolívar – región La Libertad.

Las autoridades del Centro Poblado de San Vicente de Paul, distrito de Langotea, provincia de Bolívar de la región Libertad están muy molestos y mortificados con el congresista Daniel Salaverry, quien antes de llegar al congreso con su empresa ejecutó una obra de saneamiento para dicha población, la cual está mal construida y ha colapsado. Panorama conversó con el alcalde de este Centro Poblado, Eugenio Rivera Lozano.

¿Sr. Rivera ustedes tienen un problema con la obra de saneamiento construida por una empresa del ahora congresista Daniel Salaverry. Qué nos puede informar al respecto?

Mire es importante llegar a través de los medios de comunicación llegar a las autoridades del congreso a quienes mostramos nuestra preocupación. La situación es que la empresa del señor Salaverry en el año 2011 hizo una obra del desagüe.

¿Cómo se llama la empresa constructora del congresista Daniel Salaverry que les hizo dicha obra de saneamiento?

DSV Construcciones SAC que hizo una obra de saneamiento, de desagüe, esta obra valorizada en 4 millones 300, pero resulta que esta obra ya no sirve, está malograda, prácticamente ya no contamos con desagüe, este servicio ya no existe en nuestro pueblo, más bien nosotros estamos pidiendo que el señor Salaverry, actual congresista que se ponga la mano al pecho y venga a ver su gran obra que ha hecho acá, es la peor obra que estamos viendo, prácticamente se aprovechó de la humildad del pueblo.

¿Concretamente en qué consistía esta obra?

Según el expediente era el mejoramiento del agua y el alcantarillado, el proyecto consistía en dar solución tanto al agua potable como al desagüe, la obra estaba valorizada en 9 millones, pero resulta que cogieron la primera parte según ellos del desagüe, construyeron eso, pero es una obra mal construida, porque en la actualidad ya no sirve para nada.

¿La empresa del señor Salaverry construyó la obra cumplió con los plazos, pero fue mal ejecutada?

Exactamente, justamente en reuniones que hemos tenido hay muchos ciudadanos que dan el informe que antes que cumpla un año de su ejecución comenzaron a colapsar los buzones, de allí que han pasado seis años donde hubo un momento en que ya no se puede soportar más esto, porque ya no solamente es uno, sino dos, tres buzones han empezado a colapsar, prácticamente hemos tomado las medidas de poder decirle, hacerle llegar la situación como está la obra, y hasta ahora no tenemos respuesta ni ningún resultado de la empresa.

¿Ustedes le cancelaron a la empresa de Daniel Salaverry, toda la valorización de la obra?

Claro, si, si hemos cancelado, el alcalde distrital de aquel entonces ha cancelado todo.

¿Han hecho alguna denuncia y ante quién?

El alcalde distrital en el mes de diciembre, él ha presentado una carta notarial a la empresa para que vengan y den solución a los problemas presentados de los buzones que han colapsado, y ha venido un ingeniero recomendado por la empresa queriendo dar solución, pero créame mi estimado amigo que en vez de darle solución lo ha empeorado esta obra, lo ha dejado inconcluso, ha hecho zanjas, ha sacado los tubos, ha llenado los buzones con concreto, finalmente se ha retirado, hace ocho días que ha venido otra vez para querer continuar, donde yo como autoridad y el pueblo en general nos hemos levantado, y hemos dicho que no, que esa obra está muy mal, que esperaríamos mejor para hacer un peritaje, y justamente acabamos de hacer ese peritaje, donde realmente tenemos información que esa obra está pésima, pésimamente construida.

¿Ustedes van a ir hasta el congreso a reclamarle al congresista Salaverry?

Justamente estamos esperando no más el informe de los ingenieros que han hecho el peritaje, con ese informe tenemos que viajar hasta el congreso, ojala pudiéramos llegar hasta el señor presidente Vizcarra, para presentarle esta situación que estamos viviendo aquí en San Vicente de Paúl.

¿Cuántas familias se han visto perjudicadas con esta obra mal construida?

Aquí somos un aproximado de 700 a 800 familias.

¿Si los buzones han colapsado es un foco infeccioso y de contaminación para el centro poblado?

Esa es una preocupación en que nosotros estamos, tenemos una pozas antiguas que están a 150 metros de la zona urbana, allí se lo ha desviado el desagüe, imagínese ahora la contaminación que tenemos estamos en un riesgo, en un momento muy peligroso que se puede desatar en cualquier epidemia, cualquier enfermedad y cause la muerte en la población, sobre todo en los niños y los ancianos, por eso es nuestra preocupación.

¿Han acudido a otras autoridades para mostrar esta preocupación?

Hemos hecho llegar esta preocupación a la Fiscalía Anticorrupción, hemos hecho llegar la denuncia a la fiscalía del medio ambiente de Cajamarca, también lo hemos hecho llegar la Defensoría del Pueblo, bueno hasta ahorita no tenemos ninguna respuesta, pero espero que las autoridades se muevan, que escuchen nuestras necesidades y que actúen, no.

¿Haga Ud. un llamado al congresista Salaverry por medio de Panorama para que le solucione este problema?

Justamente nosotros estamos tras de eso, para que el congresista Salaverry, ojalá sea un persona consciente de lo que ha hecho aquí, venga y de solución lo más pronto posible, porque no podemos nosotros vivir en esta situación, es un clima cálido, y lo peor de eso es no contar con desagüe, tener unas pozas que están junto a la zona urbana, qué se espera a lo mejor la muerte de niños o los ancianos, yo como autoridad no quisiera que eso suceda, más bien que inmediatamente el congresista venga o envié sus representantes, pero la situación es que de solución a este problema..

¿El congresista Salaverry cuando la prensa le preguntó por este y otros casos dijo que son refritos, que ya habían sido solucionados?

No, señor si se hubiese solucionado no tendríamos estos problemas, mire la obra tiene 26 observaciones de las cuales no las han hecho o levantado todas, por eso es el resultado que ahora tenemos, el resultado es que colapsó, a veces nosotros por falta de conocimientos hemos esperado tanto tiempo, pero ahora viendo el resultado de como está, mal construida, mal hecha, entonces ahora es el momento en que nosotros hemos tomado acción con las autoridades y hacer estos reclamos, y ojala el congresista Salaverry como vuelvo a decir tenga conciencia, venga y de la solución lo más antes posible.

Para tener en cuenta: El señor Rivera ha dicho que han ido algunos representantes de la empresa ligada al congresista Salaverry para ofrecerles 30, 40 mil soles y que no van a permitir que estén jugando con esa cantidad de dinero para quedarse callados.

La obra también ha sido vista y verificada por ingenieros de la Universidad Nacional de Cajamarca en su labor de proyección y extensión universitaria, quienes han dicho que la obra está mal ejecutada, mal construida.