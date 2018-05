QUE TAL CONCIENCIA GASTARÁN MÁS DE 250 MIL EN ADQUIRIR TELEVISORES.

Hola, hola cajachitos (as) una perlita más de congreso y de los congresistas, estos ñaños no quieren perderse de ver el mundial el próximo mes de junio, y para esto los padrastros de la patria no han tenido la mejor idea que adquirir televisores de alta tecnología por más de 250 mil soles.

El cholo Lolo dice haber leído en los diario capitalinos esta sinvergüencería, que tal despilfarro de chibilines, de marmaja, de lana, de solifacios, estos zamarros ya no tiene sangre en la cara, como ellos son una clase de 130 privilegiados, gastan a manos llenas, dinero por supuesto que le pagamos todos los peruchos.

La china candicha dice para que se den cuenta y se hagan juicio al respecto esto es lo que han acordado estos cara duras. El Congreso de la República proyecta destinar un monto aproximado de S/ 122,440.00 en la adquisición de 60 televisores de 43 pulgadas y 76 frigobares. A estos electrodomésticos se les suma dispensadores eléctricos de agua, deshumedecedores de ambientes y trituradores de papel por S/131.906.

Es más la candicha llena de cólera y rabia dice haber leído que En la adquisición o compra de los 60 Televisores se invertirá S/ 79.500 y por los 76 frigobares un monto de S/ 42.940. El pedido lo completan los 59 trituradores de papel (S/ 39.825), 92 dispensadores eléctricos para agua fría y caliente (S/ 49.220) y 39 deshumedecedores de ambiente (S/ 42.861).

Lo que ha llamado la atención es que las cantidades de los tres ítems, suman un total de S/ 254.346, es decir, que solo entre televisores y frigobares se estará destinando más de la mitad del presupuesto estimado para la adquisición de electrodomésticos que proyecta el Congreso.

Entre las características mínimas solicitadas por el Congreso para los televisores figura que sean de tecnología Smart, de definición HD y con sintonizador digital. Mientras que los frigobares deben tener rejillas plastificadas, ruedas o patas niveladoras, puertas con llave y compartimento iluminado con apagado de cierra puerta.

A través del Seace, el Legislativo publicó la convocatoria el 15 de mayo y culminará el 24 de este mes. El otorgamiento de la buena pro se dará solo 16 días después, el 31 de mayo.

Que les pareció esto mi huañilingos, como les quedo el ojo, que tales padres de la patria, ni hablar es un congreso de lujo gastador a no dar más y a manos llenas y claro con los soles de todos los peruanos que seguimos pagándoles estas gollerías.