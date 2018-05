CONFIRMADO, RECONTRACONFIRMADO

Hola, hola cajachitos, (as) mientras seguimos día adía lo que pasa con Paolo Guerrero, si va o no va al mundial, ahora con la sinvergüencería de los congresistas de adquirir televisores para que vean el mundial, etc., etc. nos olvidamos olímpicamente del caso Odebrecht quien entregó dinero a los políticos peruanos para su campañas políticas, unos incluso llegaron a ser presidentes del Perú, ah y también se dio dinero sucio a candidatos al congreso.

Pero la Candicha le dice al cholo Lolo, leí en un diario capitalino que se ha confirmado y recontra confirmado que para la campa de Ña Keiko a su partido se le dio mosca, lana, chibilines, Un Millón 200 mil dólares, pero la líder naranja sigue como si nada, como si con ella no fuera, y lo peor de todo es que apoya a sus huestes en congreso para que adquieran televisores y frigobares.

Pero el quid del asunto, es lo que recibió el partido de Ña Keiko para su campaña, y ni el Ministerio Público, ni el Poder Judicial dicen esta boca es mía. Esto es lo que dice el diario capitalino sobre el aporte a la campaña de Ña Keiko en el 2011, lo comparto con ustedes mis huañilingos.

“…El exsuperintendente de Odebrecht para América Latina y Angola, Luiz Mameri, confirmó que la constructora brasileña aportó a la campaña de Keiko Fujimori en las elecciones de 2011. Algo que ya había sido asegurado por Marcelo Odebrecht y Jorge Barata.

El 25 de abril pasado, el fiscal peruano José Domingo Pérez interrogó a Mameri, quien afirmó que “Marcelo [Odebrecht] indicó entonces que subiese, aumentase el monto muy específicamente para una persona que Jorge Barata comentó en esta llamada telefónica: la señora Keiko Fujimori”.

Además, el informe difundido por Panorama da nuevas pistas sobre la anotación que apareció en la agenda de Marcelo Odebrecht: “Recuerdo de una cifra de 500 mil dólares, y ahí yo tengo una gran duda: si fue aumentar a 500 o aumentar en 500 mil dólares, un monto que Jorge Barata estaba planificando de aportar a la señora Fujimori”.

Según el nuevo audio, los aportes a la ex candidata presidencial se realizaron a pedido de Jorge Barata, quien había mostrado su preocupación por el apoyo económico que la empresa estaba dando a Ollanta Humala.

“Jorge Barata, después de esta conversación entre los tres: Marcelo Odebrecht, Luis Mameri y Jorge Barata, me envía un email para que autorizase ese pago”, añade Mameri…”.

Bueno pues ya tiraron lenteja a lo informado, ahora saquen sus propias conclusiones.