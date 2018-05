“HAY GOZO Y ALEGRÍA POR DESIGNACIÓN DEL NUEVO CARDENAL DEL PERÚ PEDRO BARRETO”

Panorama conversó con Mons. Carmelo Martínez Lázaro, Obispo de la Diócesis de Cajamarca sobre la designación del Arzobispo de Huancayo, Pedro Barreto como nuevo Cardenal del Perú quien será investido por el Papa Francisco el próximo 29 de junio en Roma en la sede del Vaticano. Monseñor también habló de las actividades por Corpus Christi.

¿Mons. Hace unos días se anunció que el Perú tendrá un nuevo Cardenal, se trata del Arzobispo Pedro Barreto, Ud. lo conoce?

Sí claro él pertenece a la Conferencia Episcopal, es el Arzobispo de Huancayo, y bueno pues es un sacerdote elegido Obispo, Arzobispo de la Arquidiócesis de Huancayo y ha tenido una trayectoria bien importante en la Conferencia Episcopal y en otros organismos de la iglesia, y recientemente ha sido elegido por el Papa para ser Cardenal de la iglesia católica.

¿Cómo quedaría el cardenal Cipriani?

Lo que podemos decir ahora que la iglesia del Perú va a tener dos Cardenales, la condición y situación de Monseñor Cipriani no cambia en nada, él sigue siendo Arzobispo de Lima y primado del Perú y también cardenal, la bendición grande es que ahora como digo la iglesia en el Perú va a tener dos cardenales.

¿No habrá sobre posición de funciones dentro de la iglesia?

Para nada, cada uno sigue gobernando sus diversas diócesis, arquidiócesis, y además ahora Monseñor Pedro Barreto va a ser elegido y ungido, va a tomar posesión, va a ser creado cardenal, ha sido uno de los 14 cardenales que van a entrar a formar parte de la solemnidad de la Iglesia San Pedro y san Pablo de su cardenalato a partir del 29 de mayo.

¿Cuál es la función de un cardenal?

Lo que hacen fundamentalmente los cardenales es asesorar al Papa, el conjunto de cardenales es como el gran senado digamos de la iglesia que aconsejan al Papa, y cuando hay la posibilidad de elegir a un nuevo Papa, pues entran ellos a formar parte del concistolio que elige al nuevo sucesor de San Pedro, no, al nuevo Papa de la iglesia católica.

¿Cuál cree que será la función de Pedro Barreto como Cardenal del Perú?

Bueno es un pastoradicto fundamentalmente dedica su vida a la pastoral, tanto arquidiocesana como formando parte de algunos organismos de la iglesia del CELA que es la institución que nos abarca a toda la iglesia Latinoamericana y, además forma parte también de algún comité sobre las Amazonía que el próximo año va a ver un congreso en Roma sobre la Amazonía, a eso se está dedicando sobre todo el monseñor Pedro Barreto Barreto.

¿Las informaciones dan cuenta que es un religioso muy ligado a la ecología y el medio ambiente?

Claro, sí cuando ha estado y hubo problemas muy graves en su arquidiócesis en Huancayo, pues él participó bastante sobre el río Mantaro, y en las reuniones y discusiones sobre esa problemática ecológica relacionada con el río Mantaro.

¿Él fue obispo de Jaén?

No, fue un sacerdote que trabajó algún tiempo en la parroquia de Jaén en el vicariato apostólico de San Francisco de Jaén, pero él no ha sido obispo de Jaén.

¿De todas maneras él va a estar muy preocupado por los problemas de violencia que vive el país y buscará la paz entre todos los peruanos?

Seguramente, seguramente de todas formas él ya tiene 74 años, próximamente él tiene que presentar ya su carta de renuncia al Papa como Arzobispo de la Arquidiócesis de Huancayo, y le quedará más tiempo para dedicarlo a asesorar al Papa y en fin a aquellos temas que el Papa le encargue.

¿Entonces queda claro que el primado del Perú sigue siendo el cardenal Cipriani?

El Arzobispo de Lima cardenal Cipriani, sí.

¿Cómo recibieron en Cajamarca el anuncio de la nominación del cardenal Pedro Barreto?

Bueno yo personalmente con gozo y alegría, porque él ha estado el año pasado, estuvo aquí dándonos una charla sobre la asamblea diocesana, la pastoral de conjunta, y bueno lo conocemos, yo en lo personal lo conozco más por participar con él en la Conferencia Episcopal en la reunión de los obispos que tenemos dos veces al año en enero y agosto.

¿Habrá una invitación especial al nuevo cardenal del Perú con ocasión de Corpus Christi?

Bueno invitación especial no la va a ver porque ahora él está en Roma, quizás cuando venga tengamos la oportunidad de invitarlo para que pueda venir algún tiempo.

CELEBRACIONES DE CORPUS CHRISTI

Hablando de Corpus Christi. ¿Cómo andan las actividades?

Bueno pues es una celebración tradicional aquí en Cajamarca y normalmente no suele variar mucho su celebración, tenemos tres días un triduo antes del 31 el jueves, lunes, martes y miércoles en la parroquia de San Pedro, de la Recoleta y de Guadalupe donde habrá exposición del santísimo todo el día, después en la tarde tendremos la misa y durante el día también tendrán las hermanas y hermanos la posibilidad de confesarse, especialmente en la tarde, y después el día del día que es el jueves 31, aquí solemnidad de Corpus Christi tendremos la gran celebración a las 10 de la mañana en la catedral y después de la continuación de la misa a las 10 la procesión con el santísimo alrededor y contorno de la plaza de armas y los altares para la adoración que se suele tener.

¿Siempre se opta para invitar a obispos de otras diócesis?

Sí, pero no es sencillo, no es fácil porque cada uno tiene sus obligaciones en sus respectivas diócesis, este año quizás este el de Chota y el de Huamachuco, no, no me lo han confirmado todavía.

¿Finalmente que puede decirnos sobre el Corpus Christi?

Bueno hacerles una invitación extensa a todas las hermanas y hermanos de aquí de la ciudad especialmente de Cajamarca y a todos los que puedan venir de fuera para la celebración tanto del triduo de los tres días anteriores al Corpus Christi como para el propio día en la catedral.