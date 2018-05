Hoy sale el campeón de Cajamarca

Por los Juegos Deportivos Escolares.

Hoy William Prescot e Ingeniería, por la categoría C, disputarán la gran final del fútbol por los Juegos Deportivos Escolares 2018. Ambas instituciones educativas no llegaban como favoritos, pero en el transcurso del torneo se fueron afianzando para llegar, justamente, hasta estas instancias del certamen educativo más importante del país.

A partir de las 3:20 de la tarde en el estadio Héroes de San Ramón, ambas escuadras jugarán la final del fútbol escolar en la Etapa UGEL – Cajamarca.

CÓMO LLEGARON A LA FINAL

El colegio de Ingeniería ganó 4 – 0 al favorito Cristo Rey en un encuentro interesante y así tener la esperanza de enfrentar al otro finalista William Prescot.

Por su parte, Prescot viene librando una buena campaña, desde que empezó el fútbol escolar ha superado a sus rivales de turno y en la semifinal de clasificación venció a Rafael Loayza.

El ganador de esta llave clasifica a la siguiente fase la departamental para jugar con los ganadores de las provincias de la región cajamarquina.

Este año los Juegos Escolares desarrollan con intensidad y las I.E. demuestran que quieren aprovechar que Cajamarca será la sede de la etapa macrorregional y quieren clasificar a esta instancia.

PROGRAMACIÓN – ESTADIO HÉROES DE SAN RAMÓN

HOY: 9:00 a.m. Cristo Rey vs. San Ramón (tercer puesto – B), 10:00 a.m. Cristo Rey vs. Rafael Loayza (tercer puesto – C), 11:00 a.m. Santa Beatriz vs. Juan XXIII (final, mujeres – B), 2:10 p.m. William Prescot vs. Champagnat (final – B), 3:20 p.m. William Prescot vs. Ingeniería (final – C)