Torneo Centenario: Equipos cajamarquinos no levantan

Siguen pasando las fechas y los equipos cajamarquinos aún no se consolidan en el torneo Centenario, pues en esta séptima fecha se registró, apenas, una victoria por parte de UTC, tres empates y cinco derrotas de nueve partidos disputados por los clubes de Cajamarca.

Comerciantes Unidos viajó hasta Piura para enfrentar al Atlético Grau, los cutervinos cayeron en tres oportunidades: 3-2 por la Sub 13, 3-1 en la Sub 15 y en la Sub 17 se ´comió’ una goleada de 7-0. Sin duda un día para el olvido para los de Cutervo.

Deportivo Hualgayoc recibía a Los Caimanes de Puerto Eten en el José Gálvez Egúsquiza. Todo hacía indicar que el elenco azulino saldría victorioso de su fortín; sin embargo, en tres oportunidades el equipo Lacoste pudo irse con vida del ‘hueco’, ya que salvaron el partido con tres empates: 1-1 por la Sub 13 y Sub 17, y por la Sub 15 quedó 2-2.

En el Estadio Municipal de Cajamarca, el equipo cajamarquino de UTC nada más pudo obtener una victoria ajustada de 3-2 por la Sub 17 ante el elenco pacasmayino de Willy Serrato. Por la Sub 13 cayó por la mínima diferencia, mientras en la Sub 15 perdió por 2-0.