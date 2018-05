Hualgayoc sumó punto en Piura

Deportivo Hualgayoc no pudo lograr una victoria en tierras piuranas; sin embargo, rescató un valioso punto en su lucha por seguir manteniéndose en los primeros lugares de la tabla de Segunda División. En los últimos dos partidos del cuadro azulino, pudo lograr 1 de 6 puntos. Por otra parte, Grau sumó su cuarto partido sin poder ganar.

Josymar Zegarra, de penal, puso en ventaja al cuadro local a los 37 minutos de juego, pero en el segundo tiempo la visita le dio vuelta al marcador, con goles de Javier Asenjo (63’) y Ronaille Calheira (66’).

A los 77’ Luis Benites puso el 2-2, tras varios intentos fallidos. El elenco piurano intentó anotar nuevamente, pero no pudo vencer al portero Stein.

La próxima fecha Hualgayoc recibe al colero Sport Victoria mientras Atlético Grau visitará Cusco para enfrentar al Alfredo Salinas

VALLEJO DESPLUMÓ AL ‘PELICANO’

Luego de una semana de descanso, la Universidad César Vallejo volvió con fuerza y goleó en Casa Grande 3-0 a Unión Huaral, que venía con pretensiones de puntero, pero al final sucumbió ante el poderío poeta que son únicos líderes en la Segunda División.

A los 38′ Alexander Sánchez venció el arco de Camacho, colocando el 1-0 con el que los poetas se fueron al descanso.

Cuando corrían los 60′, Arly Benites puso el segundo y a los 69′ un tanto en contra de Diego Sánchez le dio el tercer tanto a Vallejo, que cerró tempranamente el partido.

Con este resultado Vallejo llegó a los 19 puntos y con un partido menos es líder de la Segunda División, seguido de Hualgayoc con 17 unidades.

TABLA DE POSICIONES – SEGUNDA DIVISIÓN

# CLUBES PJ PG PE PP PTS 1 César Vallejo 7 6 1 0 19 2 D. Hualgayoc 8 5 2 1 17 3 Santa Rosa 8 5 0 3 15 4 Juan Aurich 8 4 2 2 14 5 Unión Huaral 8 4 2 2 14 6 Mannucci 7 3 3 1 12 7 Cienciano 7 3 1 3 10 8 Alfredo Salinas 8 3 1 4 10 9 Atlético Grau 7 2 3 2 9 10 Los Caimanes 8 2 3 3 9 11 Sport Loreto 7 2 1 4 7 12 Willy Serrato 7 1 2 4 5 13 Alianza Atlético 7 1 2 4 5 14 D. Coopsol 8 0 4 4 4 15 Sport Victoria 7 1 1 5 4

PRÓXIMA FECHA

Alfredo Salinas vs. Atlético Grau, Alianza Atlético vs. Cienciano, Mannucci vs. Coopsol, Deportivo Hualgayoc vs. Sport Victoria, Juan Aurich vs. César Vallejo, Sport Loreto vs. Santa Rosa, Willy Serrato vs. Los Caimanes