Francia se prueba ante Irlanda

Francia e Irlanda se ven las caras hoy – 2 de la tarde (hora peruana) – por un nuevo amistoso internacional rumbo al Mundial Rusia 2018 en el Stade de France de París. El equipo de Didier Deschamps espera tener la preparación adecuada para la Copa del Mundo y el equipo verde es un exigente rival al que medirse.

A solo tres semanas para el debut ante Australia, Francia espera triunfar en el estadio que le trae tan buenos recuerdos. La final del Mundial Francia 1998, donde le ganaron la final a Brasil, se disputó en el Stade de France.

Irlanda , perdió la clasificación a Rusia 2018 en manos de Dinamarca, curiosamente rival de Francia en el Grupo C. El equipo de Martin O’Neill tenía todo listo para asistir al torneo del mundo, pero Eriksen les quitó la alegría con un claro 5-1 en Dublín.

Esta es el primero de una serie de amistosos que tendrá Francia para llegar a punto a la Copa del Mundo . Estados Unidos e Italia serán claves para conocer su nivel previo a su debut en el Grupo C.

La sorpresa del equipo de Deschamps está en Benjamín Mendy que se perdió gran parte de la temporada en la que su club Manchester City logró el campeonato de Premier League por lesión.

OTROS AMISTOSOS

HOY: Corea del Sur vs. Honduras, Nigeria vs. RD Congo, Turquía vs Irán, Italia vs. Arabia Saudita, Portugal vs. Túnez, EE. UU. vs. Bolivia, México vs. Gales