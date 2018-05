Invocan a propietarios de casonas a evitar su destrucción

La ley es clara. No se deben realizar intervenciones en inmuebles declarados Monumentos Históricos integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación sin autorización de la Entidad Competente, contravenir esta disposición es incurrir en responsabilidades administrativas y penales, reiteró María Elena Córdova Burga, directora de la sede regional del Ministerio de Cultura.



En los últimos días la Dirección Desconcentrada de Cultura La Libertad, recibió alertas ciudadanas informando que en la cuadra 3 del Jr. Gamarra y la cuadra 3 del Jr. Independencia, dentro de la Zona Monumental de Trujillo, se realizaban trabajos de desmontaje de ambientes de inmuebles declarados Monumentos Históricos integrantes del Patrimonio Cultural, tras constatar que efectivamente se estaban realizando trabajos no autorizados, se solicitó la intervención del Ministerio Público.

Durante la inspección en el inmueble del Jr. Gamarra N° 319, realizada el 10 de mayo, se constató la presencia de obreros desmontando el techo de los ambientes y galerías ubicadas alrededor del segundo patio del Monumento Histórico. Inmediatamente se solicitó la intervención del Ministerio Público para evitar se continúe la afectación. Dos obreros fueron conducidos por personal policial a la Comisaria de Ayacucho para las investigaciones. Los trabajos no autorizados se paralizaron.

Según informó Córdova Burga, otra afectación se registró el sábado 12 de mayo, en el Jr. Independencia N°309-325, verificándose que se desmontó un muro interior de adobe y se retiraron dinteles de la puerta central del citado muro. Según indicaron los obreros el objeto de los trabajos era ampliar el comedor de la Beneficencia Pública. Estos trabajos no autorizados también se paralizaron.

En ambos casos se procederá de acuerdo a ley, manifestó Córdova Burga. De otro lado, exhortó a los propietarios a evitar afectar los bienes culturales, y a la ciudadanía a continuar alertando sobre daños al Patrimonio Histórico.

Por último, la funcionaria de Cultura señaló que según el Reglamento de Sanciones Administrativas por Infracciones en contra del Patrimonio Cultural de la Nación, este tipo de afectación puede implicar sanciones que van desde 0.25 UIT hasta 1000 UIT. Por lo tanto, recordó que cualquier tipo de intervención debe contar con la autorización del Ministerio de Cultura conforme lo establece la Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación y su reglamento.

Caber resaltar que en la Zona Monumental de Trujillo existen 219 inmuebles declarados Monumentos Históricos y 31 inmuebles de valor monumental considerados en presunción legal. Todos ellos se encuentran al amparo de lo establecido en la Ley Nº 28296 – Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación y su respectivo Reglamento.