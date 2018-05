“Kenji en vez de defenderse de lo que se le acusa se victimiza y la prensa contraria a FP va a decir lo mismo”

Panorama entrevistó a la vocera alterna de Fuerza Popular la congresista Milagros Salazar de La Torre, quien abordó temas como el que FP debe dejar la mesa directiva del congreso, el tema Kenji Fujimori, la investigación a los congresistas Foronda, Mamani, y Ponce por la comisión de ética.

Congresista Salazar, Ud. ha manifestado que Fuerza Popular no debe dejar la mesa directiva del congreso. ¿Por qué?

Mire es válido que cualquier agrupación política pueda presentar su candidatura y en el pleno decidiremos, lo que no es válido es que quieran decir que Fuerza Popular deba dejar la mesa directiva porque no está haciendo una buena gestión, recordemos que la mesa directiva no solamente está conformada por Fuerza Popular, está conformada por APP y por el APRA, dos años ellos han acompañado la mesa directiva, si supuestamente dicen que se está haciendo una mala gestión, entonces porque no lo han manifestado en su momento acaso ellos están pintados, ellos también toman decisión, porque en las decisiones de mesa directiva se toman en función a los cuatro representantes que han sido elegidos por el parlamento, entonces ahora que están de espaldas para la mesa directiva quieren descalificar supuestamente de que hay una mala gestión y eso no es así.

¿Pero su colega Aramayo piensa diferente a Ud. porque ha dicho que es conveniente que FP deje la mesa directiva?

Bueno es su opinión personal de ella, ella no decide, nosotros hemos sido elegidos por la ciudadanía para representarlos y nosotros estamos cumpliendo esa función, y si es que ellos tienen una intención de también acceder a la mesa directiva, eso es válido, pero que no descalifiquen, que n mientan, que no confundan a la población y que presenten su terna y decidiremos en el pleno los 130 congresistas.

¿Qué le parece lo dicho por el congresista Violeta en el sentido que Fuerza Popular le hace mucho daño al congreso?

El que hace daño con sus declaraciones no solo al congreso sino al país el Gilmer Violeta, porque ya sabemos que él ha estado unido a PPK, ha sido su asesor, ha recibido pagos, en la Unidad de Investigación Financiera (UIF) hemos podido ver, entonces él tiene que decir todo lo contrario, no, como nosotros hemos visto y toda la población ha visto la evidencia de que PPK con su famoso banquito, y con esta empresa Odebrecht corrupta se ha estado beneficiando, y nosotros los hemos desenmascarado y hemos presentado todas las evidencias, y a través de la compra de conciencias de congresistas, se ha caído pues la gallina de los huevos de oro, lógicamente pues él no puede decir lo contrario, y lógicamente está herido no es así, que quiere descalificar al presidente, quiere descalificar al premier, quiere descalificar a Fuerza popular, pero al final el daño que ellos hacen con esas actitudes, es el daño al país, porque el país en la economía sabemos que hay un decrecimiento, y lo que nosotros tenemos que hacer es impulsar para que el país salga de ese estancamiento, dar una estabilidad jurídica, política y estos comentarios no ayudan en nada a nuestro país.

¿Qué piensa de Kenji Fujimori, debe ser desaforado, hay un informe en la sub comisión de acusaciones constitucionales que ha pedido su salida del congreso?

Sí hay un informe donde se evidencia su compra de votos para avalar a un presidente corrupto que ya todos sabemos dónde ha querido comprar conciencias con el dinero de todos los peruanos, porque a través de los impuestos de las obra, y él para hacer un canje para la compra de votos ha utilizado esas prerrogativas que no le ha dado la ciudadanía, la ciudadanía le ha dado la ´prerrogativa y nos ha dado a todos los congresistas para fiscalizar, para hacer control político, pero no para hacer intercambio de votos a través de prebendas como son las obras públicas, y lo que tenemos que hacer todos los congresistas es representar a la ciudadanía, y la ciudadanía dice no queremos corruptos ni queremos personas que estén cometiendo delitos y utilizando el recurso y el presupuesto de todos los peruanos, y eso lo ha demostrado Fuerza Popular, coherente desde el inicio hasta el final.

¿Y el congresista Mamani también debe ser investigado por los audios y los videos no cree Ud.?

Pero es imposible, no, porque imagínese cuando uno denuncia una coima que le está pidiendo un policía, al que denuncia no lo ponen como investigado, no lo meten a la cárcel, al que denuncia no lo sancionan, al que se debe sancionar es a aquella persona que está delinquiendo que está ofreciendo, que está prometiendo, que está negociando con el impuesto de todos los peruanos.

¿Sin embargo la comisión de ética no piensa como Ud. porque ha decidido investigar al congresista Mamani, Ponce y Foronda?

Una cosa es Ponce, yo soy parte de la comisión de ética, y le voy a informar, la que ha pedido que se le acumule dos denuncias a la congresista Yesenia Ponce, he sido yo, Milagros Salazar, yo lo he pedido.

¿Y quien pidió que se investigue a Moisés Mamani?

A Moisés Mamani ha sido una votación y por mayoría han ganado, nosotros no nos hemos puesto en contra, no hemos pateado el tablero, no hemos gritado, no hemos insultado, no estamos denigrando a ninguno de los colegas parlamentarios de ética, si ellos dicen que se investigue, que se investigue, no hay problema, la cosa es que se inicie una investigación preliminar y otra cosa es que sea juzgado, no. Pero así también que han pedido que se investigue a Moisés Mamani, también nosotros hemos pedido que se investigue a María Elena Foronda por haber contratado a una terrorista, y eso es lo que no ha querido el congresista Wilmer Rozas, no, está blindando a su colega parlamentaria, y también él está en este momento por un levantamiento de inmunidad, porque en el Cusco también tiene una denuncia que en el Poder Judicial se ha visto que se ha beneficiado con los dineros la municipalidad donde él era alcalde, entonces se está viendo y pidiendo que se le levante la inmunidad, eso también se está viendo en la comisión de ética, hay que ser transparente en todo.

¿Volviendo a su ex colega de bancada Kenji Fujimori ha dicho que Keiko y Fuerza Popular nunca le perdonaron a PPK por haberle ganado la elección. Qué dice Ud.?

Bueno él en vez de hablar y defenderse sobre esta denuncia, toca lo que pasó en el 2015, no, se victimiza, y lógicamente la prensa que siempre está contraria a Fuerza Popular va a decir lo mismo, así que eso nos tiene sin cuidado, todos los peruanos han visto lo que él ha hecho a través de los videos, y eso es lo que se le está cuestionando, entonces que no venga a zafar cuerpo o decir cosas que no tienen nada que ver en esta situación.

Al parecer Fuerza Popular y el Apra están pidiendo la interpelación de la ministra La Rosa del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Está o no de acuerdo?

No, no hemos visto esto, nosotros como bancada, nosotros lo decidimos en bancada, lo que sí nos sorprende es que el Frente Amplio y Nuevo Perú, Huillca, Glave, Arana y todo el mundo de los izquierdistas no hayan salido a defender, ha si como han salido a defender tan abruptamente La República y todos estos periódicos rojos que defienden a esta supuesta trabajadora del LUM (Lugar de la Memoria), pero a una trabajadora que la han sacado por decir y rechazar que un trabajador terrorista que esté trabajando en el congreso y en el despacho de la congresista Foronda, a ella sí, nadie se pronuncia, no, entonces allí está pues la doble moral, no, para mis amigos no, y los que son de mi ideología, a ellos los defiendo, y los que no son de mi ideología, los margino, no hago nada, no hago ninguna crítica y me callo la boca y me escondo, eso es lo que uno cuestiona

¿Las expresiones del presidente del Congreso Luis Galarreta, tildando a la prensa de mermelera. Comparte Ud. lo dicho por él?

La forma como respondió no ha sido la adecuada, él en su momento conversará con la prensa, pero también tenemos que entender que hay mucha prensa que vive de los impuestos de todos los peruanos, y solamente critica al congreso, y no fiscaliza a los demás ministerios, tienen intereses. Sí yo te doy o te pago una publicidad, entonces de alguna manera o soterradamente, qué estoy haciendo, no puedo criticar al que me está contratando, eso es lo que nosotros cuestionamos, más de 40 millones en impuesto de todos los peruanos vaya para una prensa, que simplemente lo único que hace es atacar al congreso, de calificar, dar información sesgada, el último ejemplo, que nosotros, supuestamente el congreso estaba comprando televisores para ver el mundial, totalmente falso, pero eso es lo que venden a la gente, y lógicamente pues la gente se molesta, si esto fuera así, lógicamente uno tendría que reclamar, no lo informan adecuadamente, entonces eso es lo que uno debe criticar, la prensa tiene que ser responsable, porque esta situación de titulares mal intencionados, no generan una estabilidad para el país ni para la inversión.

Y no es tendencioso gastar 80 mil soles en flores para el congreso?

Eso no es así pues, si te venden la idea así uno cree, pero Ud. es periodista y tiene que averiguar, esos 80 mil soles que se gasta es a nivel anual por todas las actividades que hay en el congreso, es completamente falso que esos 80 mil se gaste en el despacho de la presidencia y de los vices, este presupuesto es para todas las actividades,. Día de la madre, Chavín de Huantar, las actividades y la recepción a los embajadores, las actividades que hay en las diferentes despachos, todo eta situación ha sido una licitación dónde han participado tres postores, y ha salido seleccionado que tenía una mejor propuesta, entonces no es como lo ven, se dan cuenta, eso es lo que nosotros criticamos.

Por eso le pregunto para que nos explique congresista?

Exacto, exacto, ese tipo de prensa no queremos

PUCHERITO

EN CAMPAÑA TODO VALE

Hola, hola cajachito, se viene calentando poco a poco la campaña política tanto para la región como para la alcaldía, y claro el cholo Lolo dice que la coshanga será más intensa después que pase el mundial de futbol.

Una campaña tiene que afrontarse con dinero, hay algunos que ya lo han dicho hay plata como cancha, otros solapadamente no dicen nada, pero gastan ingentes sumas de dinero, sino vean la publicidad frente al real Plaza, grandes y costosas pintas, y claro después vendrá la avalancha de publicidad electoral en todos los medios de comunicación con la finalidad de atraer al elector y ganarse su confianza y finalmente su voto.

Por allí otros critican el haber puesto el nombre de un muy conocido nuestro a una institución educativa, claro la Carolina sin pelos en la lengua, claru, dice se trata de Ño Goyo, y los mandamases de la región que buscan una tercera reelección han procedido a eso, y les ha llovido una serie de críticas en las redes sociales.

Como están en el poder pueden hacer eso y muchas cosas más, lo que joroba dicen algunos es que se ha puesto el nombre de Ño Goyo, en ya plena campaña electoral, claro dirán algunos Ño Goyo no va a ser candidato a la región, pero la gente que está en el poder regional es la gente del partido de Goyo, y de eso sacan provecho para seguir dizque encumbrando a su líder y jefe.

Bueno pues que otras cosas se irán viendo en lo sucesivo, estos ojitos que lo van a comer los gusanos dice la candicha seguirán observando cómo se usa el poder para este y otros fines, lo cierto es que en campaña todo vale y hay que sacer provecho de lo más mínimo, mientras el poder permita se seguirá utilizando ese poder.

En campaña todo vale, por allí vemos a candidatos que nunca han usado sobrero, pero salen en sus propaganda electoral bien puesto un sombrero, nunca han cargado niños, pero salen cargando niños, después de juro que lo veremos comiendo en los mercados junto al pueblo, cuando ni siquiera caldo verde se los ve tomando en los mercados de nuestra ciudad.

Otros que son candidatos y dicen tener una trayectoria rondera, se aprovechan de esa condición de rondero dizque para tentar el poder y ayudar a la población y que de menos a los ronderos, pero al rondero que se lo identifica con el campo, este si usa poncho, llanques, sombrero y alforjas, vea Ud. a ese candidato rondero, de jean, de camisa Van Husen, zapatos charol y de sombrero, y le ponen la cereza cuando dicen defender el medio ambiente y el agua, pero así es en campaña todo vale, y se verán muy pintorescos nuestros candidatos que cambian hasta el uso de su vestimenta con tal de ganarse adeptos y los ansiados votos.