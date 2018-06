El ‘Gallito’ tendrá amistoso ante Italia

El test de hoy contra Italia dará la medida del momento en el que llega Francia al Mundial, un rival de peso que, aunque o está clasificado para Rusia 2018, obliga a los de Didier Deschamps a ofrecer su mejor versión. El duelo se jugará en Niza desde las 2:00 p.m. (hora peruana a través de SPN).

El seleccionador alineará algo parecido al que será su equipo de gala, tras haber hecho pruebas en el primer amistoso contra Irlanda el pasado lunes, puesto que además ha recuperado ya a Raphael Varane, tras la victoria con el Madrid en la Champions League.

Antes de medirse el sábado siguiente contra Estados Unidos, el último amistoso una semana antes de su debut frente a Australia ya en Rusia, el duelo contra Italia aparece como clave.

Los transalpinos están en plena renovación y reconstrucción, de la mano de Roberto Mancini, y Francia tendrá que demostrar más calidad que la que le bastó para derrotar con suficiencia a Irlanda.

También puede ser una buena ocasión para medir el nivel de confianza que Deschamps tiene en el barcelonista Ousmane Dembelé, que solo jugó unos minutos contra Irlanda y que busca hueco en un equipo muy bien servido en el sector ofensivo.

La Italia de Mancini, por su parte, necesita este tipo de encuentros para animar a una hinchada desolada por la ausencia de su equipo en el Mundial por vez primera desde 1958.

PROGRAMACIÓN, AMISTOSOS: HOY: 6:00 a.m. Corea del Sur vs. Bosnia, 9:30 a.m. India vs. China, 12:00 p.m. Georgia vs. Malta, 1:15 p.m. Túnez vs. Turquía, 2:15 p.m. Egipto vs. Colombia, 4:00 p.m. Argelia vs. Cabo Verde