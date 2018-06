Zidane de desligó del Real Madrid

Zinedine Zidane y Florentino Pérez han anunciado en conferencia de prensa, celebrada en la ciudad deportiva de Valdebebas, que el técnico francés deja de ser el entrenador del Real Madrid.

“Tomé la decisión de no seguir el próximo año en el cargo de entrenador del Real Madrid. Hablé con el presidente para explicarle lo que pensaba. Es el momento para todos. Lo primero para mí, para la plantilla y para el club. Es un momento un poco raro. Pero había que hacer esto para todos. Lo que pienso es que este equipo debe seguir ganando y necesita un cambio. Después de tres años necesita otro discurso, otra metodología de trabajo y por eso tomé esta decisión. Quiero mucho a este club, también al presidente que me ha dado la oportunidad de venir a jugar al Real Madrid y le estaré agradecido toda mi vida, pero hoy hay que cambiar para mí y para todos. Y por eso he tomado esa decisión”.

Zidane da por finalizada una etapa en el banquillo ‘merengue’ que inició el 4 de enero de 2016, en sustitución de Rafael Benítez.

Ganó tres Champions League consecutivas (2015/16, 2016/17 y 2017/18), una Liga (2016/17), dos Supercopas de Europa (2016 y 2017), dos Mundiales de Clubes (2016 y 2017) y una Supercopa de España (2017). Nueve títulos de trece posibles.

El último éxito lo alcanzó el pasado día 26 en el Olímpico de Kiev, donde el Real Madrid logró su tercera Champions consecutiva y la decimotercera de la historia al vencer al Liverpool (3-1).