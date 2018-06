Alertan riesgo en otorgamiento y rendición de viáticos en municipalidad de Celendín

Contraloría General de la República realizó acción en gobierno local.

—

Celendín.- La Contraloría General de la República, a través del Órgano de Control Institucional (OCI) de la Municipalidad Provincial de Celendín, en la región Cajamarca, realizó una acción simultánea a los procedimientos ejecutados en la asignación y rendición de viáticos y encargos que utilizaron los funcionarios y servidores públicos, evidenciando riesgos que vulnerarían la normativa aprobada por su propia entidad.

Los riesgos se encuentran plasmados en el Informe de Acción Simultánea N° 002-2018-OCI/0370-AS y han sido notificados al titular de la entidad, para que valore los aspectos comentados y adopte las medidas correctivas pertinentes.

De igual forma se encuentra publicado en el portal institucional www.contraloria.gob.pe, conforme lo dispone la nueva Ley de Fortalecimiento de la Contraloría y del Sistema Nacional de Control en aras de la transparencia y el acceso a la información.

LOS RIESGOS

ADVERTIDOS

Se advirtió que la entidad habría otorgado S/ 390 455.60 por concepto de encargos internos a funcionarios y servidores durante el periodo 2 de enero de 2017 al 4 de abril de 2018; no obstante, estos tampoco se encuentran rendidos, generando el riesgo potencial de que los servidores no cumplan con las rendiciones correspondientes, puesto que algunas de estas personas ya no cuentan con vínculo contractual.

La administración municipal habría otorgado S/ 30 090 por concepto de viáticos a funcionarios y servidores ediles, durante el periodo del 2 de enero de 2017 al 4 de abril de 2018; sin embargo, estos carecen de rendición pese al término de la comisión y el plazo establecido para dar cuentas de los mismos, vulnerando lo establecido en la Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, y la Directiva de Viáticos aprobada por la misma entidad.

Este hecho generaría el riesgo de que los fondos públicos asignados no cumplan los fines para los que fueron otorgados debido a la ausencia de controles.

Se evidenció que la administración municipal habría autorizado y otorgado nuevos viáticos a 11 funcionarios y servidores públicos, pese a que dicho personal contaba hasta con 14 viáticos pendientes de rendición. Asimismo, se advirtió que la entidad no habría entregado a la gerencia de Administración la relación de los viáticos pendientes de rendición para que ordene al jefe de Recursos Humanos efectuar el descuento íntegro de los fondos públicos.