Cajamarca vive un retroceso económico

“Tan igual que en los 85 y 90 lo que no permitirá hacer obras importantes estamos volviendo a una recentralización”, afirma Víctor Vargas candidato a la alcaldía de Cajamarca.

Panorama conversó con el ya candidato a la alcaldía de la provincia de Cajamarca por el partido “Siempre Unidos”, Víctor Vargas Vargas, sobre los datos económicos de nuestra provincia señalando que hay un retroceso económico hacia los años 80 y por ende hay pobreza en Cajamarca realidad que los candidatos al parecer no conocen al respecto y que deben tener en cuenta.

¿Economista Vargas al parecer hay un retroceso económico en Cajamarca. Qué puede decir al respecto?

Bueno mire revisando las cifras que corresponden al financiamiento de la municipalidad encontramos que el principal recurso de financiamiento volvería a ser como en los años 85, 90 del Fondo de Compensación Social municipal. Los recursos que recibíamos como canon minero o por regalías, etc. cada día están desapareciendo de la mesa de financiamiento, son tan pocos que no nos van a ayudar, no nos van a permitir hacer obras que sean obras importantes.

¿Explique mejor?

Por ejemplo, el año pasado en el 2018 de canon y regalías se recibió 17 millones de soles, este año vamos a recibir 7 millones, es decir, menos de la mitad del año 2018, y eso ya de por sí genera un problema muy grande a las actividades y en especial al proceso de inversión municipal, porque no nos olvidemos que los recursos del canon por ley deben invertirse fundamentalmente en lo que son proyectos de inversión.

¿En qué obras?

En obra, en servicios que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos, entonces desde esa perspectiva las oportunidades que se van a partir del 2019 realmente se están poniendo muy escabrosas, muy lejanas y realmente habrá que trabajar fuertemente para poder traer recursos hacia Cajamarca, y lo que le acabo de decir de los 17 millones en realidad es una tendencia que se viene dando desde el año 2013 en Cajamarca.

¿Eso implica que hay un atraso de más de 30 años en de la descentralización en el país?

Claro, o sea lo que está diciéndonos eso es que estamos volviendo a un proceso recentralización lo cual es bastante grave.

¿Por qué?

Porque eso nos quita oportunidades, lamentablemente las economías locales no han despegado como supuestamente se esperaba que se despeguen.

¿Qué ha ocurrido?

Lo que ha ocurrido es que sencillamente se ha estancado la actividad económica, y al estancarse la actividad económica, no genera los recursos que el estado tiene por derecho para hacer la función pública, entonces desde esa perspectiva, digamos estamos enredados en la medida que necesitamos timón que desencadene una trayectoria de crecimiento, tanto, para la economía de Cajamarca como para la economía nacional.

¿Esta situación de retroceso económico que usted está explicando es conocida por los candidatos a la alcaldía de Cajamarca o hay un total desconocimiento?

Mire ve a ver, yo espero que está información que se acaba publicar por el Ministerio de Economía y Finanzas, porque en estos meses hay que preparar el presupuesto del 2019, en esta época mayo, junio se comienza a preparar el presupuesto que va a regir a partir de enero del próximo año, y como tal entonces el ministerio ha enviado, ha publicado una resolución mediante la cual indica cuales van a ser los recursos que deben ser considerados en cada uno de los gobiernos locales, y en este caso específicamente.

¿Cuáles serían esos recursos?

Mire en primer lugar para el caso de Cajamarca específicamente canon minero, regalías minera, canon hidroenergético, canon forestal, y el Fondo de Compensación municipal que probablemente alcance a los 42 millones de soles. Entonces en los otros, en los canon que le acabo de mencionar en total apenas suma 7 millones de soles, el conjunto de canon. Le doy un dato que, creo que deberían hacer pensar a nuestros amigos que nos hablan a cerca de reforestación, el canon forestal el próximo año va a ser 5 mil 500 soles para todo el año y para toda la Municipalidad de Cajamarca.

¿5 mil 500 soles, es una cifra nimia?

Es decir, que es eso, no es nada, ahora que pasaría si hubiéramos desarrollado una industria forestal, si nos hubiéramos preocupado más por la reforestación en Cajamarca, pues esta cifra sería evidentemente muy superior, y lo mismo ocurre con el canon hidroenegético, que es 211 mil soles al año, entonces son cifras ridículas. Y si dividimos el total mensual de canon, lo que vamos a recibir es 800 mil soles mensuales aproximadamente.

¿Y cuánto recibía antes de canon la Municipalidad de Cajamarca?

Mire en el 2007, 2008, aproximadamente la Municipalidad obtuvo sobre 150 millones de soles, solo para inversión provenientes del canon minero y las regalías.

¿La pregunta es dónde están esos recursos, que se hizo con eso?

Exactamente, yo diría que quienes tuvieron la oportunidad de gobernar, tuvieron también la oportunidad de ayudar, a sacar a mucha gente de la pobreza y no lo han hecho. El tema de pobreza es un tema de desarrollo, y el tema de desarrollo es una función del estado, es decir, de los gobiernos, en la medad de que han dispuesto recursos y nos los han usado adecuadamente, sencillamente no busquemos culpables, somos nosotros los que no hemos usado adecuadamente estos recursos, y por eso es muy válida su pregunta ¿dónde están?, nadie nos da una explicación, nadie nos dice que han hecho con esos recursos que hemos tenido en Cajamarca.

¿Por eso le digo que los candidatos desconocen de estas cifras, de estos datos de esta realidad y ofrecen cosas intrascendentes a los electores a los cajamarquinos. No cree Usted?

A ver diríamos así, todos los candidatos deben conocer, eso es una obligación, porque, porque la información está disponible, lo que yo le estoy comentando no es un secreto, es una in formación pública en primer lugar, consecuentemente todos los candidatos deben conocer, de la municipalidad mediana, de la chiquita, de la grande, del cual fuera, es obligación conocerlo. En segundo lugar hacer propuestas razonables que permitan al ciudadano elegir bien.

¿Reitero no hay propuestas por qué no conocen de esta información y que es pública?

Hace un momento conversaba con otro amigo periodista como Ud., y le decía, no podemos esperar que nos ofrezcan el paraíso y terminemos en el infierno, eso no puede ser, ya no es posible eso, ya hay mucha información, muchos datos, y hay que ayudar a entender esto, a que la gente entienda porque se hace política y que buscamos el bien común. Todo político está comprometido y debe comprometerse con el bien común, y decir eso significa sencillamente hacer las cosas que corresponden con oportunidad, caso contrario no tiene sentido.

¿Eso conllevaría a perder cuatro años más y vamos a seguir retrocediendo?

Mire ve hablando de retrocesos adicionalmente, tenemos en Cajamarca desde el año 2002 hasta el 2022, cinco gobiernos regionales elegidos, pero hasta este corto, creo que la ciudadanía, todos nosotros nos sentimos incomodos porque no ha cambiado nada, seguimos igual que en el año 2002, los niveles de pobreza aumentan, la infraestructura no mejora, los servicios públicos no mejoran, es decir pareciera que no tenemos gobierno, pareciera que hemos estado igual de abandonados hace más de 20 años cuando peleábamos, luchábamos, la ciudadanía salía a las calles en busca de la descentralización como el medio, para buscar el bienestar, lamentablemente estamos hablando de 20 años perdidos, entonces ya es grave esa situación.

¿Y la propuesta de Siempre Unidos para revertir esta situación cuál es?

Nosotros estamos trabajando una propuesta, pero en primer lo que quisiera señalar es lo siguiente, lo que nosotros buscaremos en nuestro gobierno es que, la ciudadanía sea un actor importante en las decisiones a través de la concertación, hacer más eficiente el gasto público, de tal manera que no sobren recursos, no sobren recursos que realmente se necesitan. Le doy un dato sencillo, entre 2015 y 2018 la municipalidad ha dispuesto de aproximadamente de 750 millones de soles en total, de los cuales ha dejado de ejecutar casi 340 millones, es decir la mitad, en otras palabras tenemos que buscar eficiencia, y eso significa contar con personas con mucha calidad profesional, con mucha ética, que nos permita a ser más eficientes del uso de los recursos, sabemos que vamos a tener menos, y si vamos a tener menos, tenemos que ser más eficiente para compensar esa disminución, por allí está nuestra propuesta.

¿Yo le agregaría algo más, que haya gente proba y no corrupta?

Exactamente, esa es parte de la estrategia, sino la aplicamos, sino la impulsamos, sencillamente después vamos a estar recorriendo las cifras con las mismas que nos muestran que no ha cambiado nada.

¿Finalmente que puede decir?

Invitar a los ciudadanos a que conozcan nuestra propuesta, tenemos un equipo de gobierno muy importante con mucha experiencia y con juventud, que van a bridarle a Cajamarca su esfuerzo, su dedicación para que Cajamarca desarrolle, para que Cajamarca progrese, no nos olvidemos que Cajamarca tiene un lugar en la historia muy importante, y eso debe ser nuestra razón para mantener esa posición de manera permanente.