MÁS DE 5 MIL CASOS DE VIOLENCIA FAMILIAR REPORTADOS EN CAJAMARCA

Presidente del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana (COPROSEC) pide ponerle un alto a la violencia contra la mujer y niñez.

Manuel Becerra Vílchez, alcalde y presidente del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana (COPROSEC) expresó su indignación ante el aumento de casos de violencia contra la mujer presentados y denunciados. Las cifras superan de largo los más de dos mil, sin contar los que no se denuncian, que según investigaciones extraoficiales llegan a más de tres mil.

“Es tiempo de poner coto a ello, no solo en la región, sino también a nivel nacional. Con mucha pena he recibido la noticia que una cajamarquina ha fallecido. Me refiero a Eyvi Ágreda, quien fue quemada por un sujeto que vivía obsesionado con ella. Este desnaturalizado ya está en la cárcel, pero quien nos devuelve a la infortunada joven, cuya familia sufre”, enfatizó la autoridad, quien se mostró muy afligido ante por la actual situación de Cajamarca, región que encabeza la lista entre los departamentos con mayor índice de violencia doméstica.

“Indigna saber que todos los días asesinan a una mujer o violan a menores de edad y encima los matan. Hay que detener esta ola de crímenes y lo que más nos aterra, es que los agresores se encuentran en la propia familia. Cuando agreden a una mujer, el autor casi siempre es el cónyuge o la ex pareja y en caso de violaciones a menores, también es alguien cercano”, expresó.

Manifestó que las leyes están dadas y se deben cumplir y si hay que endurecerlas contra los agresores, debe hacerse y ahí es donde debe actuar el Congreso. “También invocó a las mujeres y niños agredidos a denunciar los hechos ante las autoridades competentes. Tenemos la Policía Nacional, Ministerio Público, Serenazgo, entre otras entidades”, añadió.