“KEIKO FUJIMORI NO SOLO DIRIGE A LA BANCADA DE FUERZA POPULAR SINO ES LA QUE GOBIERNA EL PAIS”

Maritza García, critica del fujimorismo acusada de haber mentido en su hoja de vida y muy allegada a Kenji Fujimori que renunció a Fuerza Popular, hoy la comisión de ética ha planteado suspenderla por 120 días, de estos y otros temas de actualidad nacional conversó con Panorama.

¿Congresista García la Comisión de Ética ha planteado suspenderla por 120 días por haber mentido en su hoja de vida. Qué puede decir al respecto?

Bueno que es evidente una venganza política porque el Ministerio Público durante año y medio ha hecho una larga investigación y ha archivado en dos oportunidades consecutivas las investigaciones porque ha determinado que no hay delito, la hoja de vida en que se basa la comisión de ética es una hoja de vida que no ha sido suscrita por mí, no tiene ni mi firma ni mi huella, y al margen de eso respecto a mis estudios secundarios la misma fiscal ha determinado que la pericia corresponde precisamente al director del colegio, la firma y la huella dactilar, por ende a mí me queda sumamente claro que es una venganza política de Fuerza Popular porque soy una crítica del fujimorismo, porque no me callo, porque no soy un manso cordero.

¿Y qué le parece la investigación que ética le va a seguir al Congresista Mamani, pero no por los audios y vídeos, sino por un caso en Puno?

Se nota la imparcialidad, es evidente la imparcialidad de Fuerza Popular para proteger a sus mansos corderos en este caso del señor Mamani, todas las denuncias propaladas por un programa muy serio que es Cuarto Poder de todas las irregularidades y hechos ilícitos en los que estaría involucrada la comisión de ética, no quiere aperturarle investigación en el caso de los mamanivideos, sigo creyendo que están abusando del poder que tienen, y es por eso la razón que Fuerza Popular viene haciendo lo que quiere en el Congreso de la república.

¿Para Ud. Fuerza Popular sigue abusando de su poder por su mayoría en el congreso?

Eso lo sabe todo el pueblo peruano, imagínese en este gobierno nuevamente con el presidente Vizcarra que ya se debilitó, se debilitó el gobierno en la estabilidad económica, se ha evidenciado tanto que el ministro Tuesta del MEF ha dado un paso al costado porque no se está manejando la economía del país como se esperaba, es decir, el señor Vizcarra ha entrado como un gobernante debilitado, siempre Fuerza Popular está detrás que está manejando el país, y en realidad quien está manejando el país es la señora Keiko Fujimori, y merece el rechazo de todos los peruanos por su conducta, sus atropellos y por todo su abuso de poder, incluso está manejando ONPE, situaciones que no deberían darse en un estado democrático como el nuestro, es lamentable que hayamos caído en esta situación tan baja.

¿Los congresistas llamados los Avenger’s siguen leales a Kenji Fujimori?

De mi parte todo el respeto y cariño para el congresista Kenji Fujimori porque es una persona derecha, una persona noble, una persona transparente, una persona activa, la verdad es que tiene calidad humana, como congresista tiene todo mi respeto, yo siempre seguiré confiando en él hasta que no sea la justicia peruana quien determine o no su responsabilidad, porque del parlamento no se le cree nada.

¿Qué significa la salida de Tuesta del MEF, los mismo congresistas oficialistas han dicho que se debe a las descoordinaciones con el gobierno?

Por supuesto él tenía una posición totalmente diferente de tomar alguna decisión en cuanto a no aplicar el incremento del Impuesto selectivo al consumo, sin embargo, la posición del premier es otra y se han dado discrepancias políticas y económicas por lo que ha decidido dar un paso al costado, se notaba que era un buen economista, brillante, acertado, pero bueno son cosas de la política, y yo creo que cosas difíciles que se vienen para los maestros, para los agricultores, marchas, contra marchas, creo que es lo mejor que ha hecho frente a esta coyuntura política que no sabemos cómo va a terminar este gabinete.

¿Se ha producido una crisis en el gobierno en el gabinete Villanueva con la salida de Tuesta?

Ya lo anuncian los medios de comunicación nacional y la ciudadanía a través de las redes sociales el país está en crisis.

¿El presidente Vizcarra a ha anunciado modificaciones en el gabinete?

Bueno pues esperemos que esas modificaciones traigan la paz y la tranquilidad a todos los peruanos, porque necesitamos una estabilidad económica, política, social para poder progresar, porque este parlamento que va a estar dos años ha traído una crisis económica, entonces sería lamentable que frente a esta situación de violencia que vivimos se sume también la crisis económica, la crisis política se sigan dando, y ya es tiempo, son dos años y hay que cambiarle la cara al país.

¿Hoy día se verá la denuncia contra Keni Fujimori, cree que prospere su desafuero?

Yo espero que los parlamentarios emitan un voto de conciencia, sobre todo la reflexión para los de Fuerza Popular que no se dejen manipular como mansas ovejitas y no sus corderitos, porque somos parlamentarios, y somos nosotros elegidos por el pueblo, somos congresistas de la república y no debemos permitir que nadie manipule nuestras decisiones democráticas, que emitamos u voto de conciencia, que Kenji Fujimori reciba el respaldo de los peruanos que están dándole a través de las redes sociales.

¿La Fiscalía de la Nación ha citado a los congresistas Salaverry y Becerril por las grabaciones de Moisés Mamani. Que puede decir sobre esto?

Me parece muy bien porque ellos no tienen corona, he dicho que en el Perú no tienen corona, tienen que ser investigados de igual forma y el periodista mismo que gana un sueldo del estado se prestado para editar y manipular los videos del señor Mamani, creo que todos deberían ser citados y si hay alguna prueba de estar involucrados en el tema para una mejor investigación.

¿No se debe blindar a Mamani?

No debe haber blindaje a Mamani, por ninguno de los delitos incluidos los temas de los videomamani.

¿Qué le parece los gastos excesivos en el congreso, compra de computadoras, televisores, flores, suspensión del reglamento para poder contratar personal?

Esa es una prueba más del evidente abuso de poder de Fuerza, el objetivo de ellos solo es el poder por eso es la pugna por la mesa directiva, porque al perder la mesa directiva, no podrían hacer los contratos que no son otra cosa que trueque con los aportantes, porque yo le puedo considerar que es un trueque con el aportante, aquellos que han ingresado a laborar son los aportantes de Fuerza Popular, y eso es un delito que tu negocies con los costos del estado, porque deberían ser sometidos a concurso público o en su defecto los nombramientos con los requisitos de ley, pero en este caso las personas que han ingresados, no cumplen con los requisitos de ley, sencillamente son miembros de Fuerza Popular y eso basta para contratarlos, dejar de lado el reglamento del congreso, la Constitución política, el reglamento de ética, no, evidencia con qué clase de personas estamos trabajando o estamos gobernando, y es lamentable que el congreso le dé una bofetada a la pobreza del Perú, hay tanto peruanos que no tienen siquiera un pan para llevarse al día, en cambio el congreso se da el lujo de comprar flores, de comprar equipos que en realidad no son necesarios porque nosotros ya tenemos computadoras en nuestros despacho, en fin, yo rechazo ese tipo de gastos superfluos que no ayudan ni colaboran en nada a mejorar el trabajo político.

¿Entonces Ud. se ratifica al decir que Keiko Fujimori dirige a Fuerza Popular?

Está gobernando el país, no es que dirige, no solamente dirige a Fuerza Popular, la señor Keiko Fujimori está gobernando al país, ella tiene activos a sus antojos a todas las instituciones del estado, eso es lo que pretende, pero yo felicito por ejemplo al Consejo Nacional de la magistratura, al tribunal Constitucional que se han parado fuerte, y están luchando por la independencia de poderes, no se han dejado influenciar, los felicito, así tienen que ser los peruanos, así tenemos que ser las instituciones, tenemos que obligar a los políticos que respeten la democracia, esa es parte de nuestra labor, no sé por qué tanta intimidación o tanto temor a Fuerza Popular, caramba es el Perú, la población está permitiendo que se sé propasando de lo que sucede.

PUCHERITO.

Hola, hola, cajachitos, somos en realidad un país en donde de todo se da, todo le sucede, un país donde campea la corrupción, pero muchas veces hemos sido nosotros mismo los que hemos permitido que lleguen al poder los mismo de siempre, estamos ad portas de llegar al bicentenario, pensábamos que íbamos a llegar con un Perú más justo, más democrático, menos corrupto la realidad nos ha demostrado que vamos al despeñadero, en fin sigamos desde donde estemos, desde el lugar que ocupemos a tratar de desterrar esta lacra social inmersa en todos los lugares. Sean estos públicos o privados.

El ingenio del peruano no se ha hecho esperar, han descrito en verso lo que le ha sucedido al país en estos últimos tiempos, seguramente que algunos cajachos han podido leerlo en las redes sociales, otros no, por eso nos complace en ponerlo a disposición para su lectura a través de esta su columnita.

En prosa o en verso el poema de la corrupción: “Solom era un chinito…profesión rector…que un buen día dijo…me basta un tractor”. “Y subido en uno… le dijo a la gente…fuera tanto choro…yo si soy decente”. “Entonces el pueblo… siempre… tan sensato…creyó en su discurso…y le dio el mandato”. “Para que en once años…junto a su siamés…nos levante en peso…el vil japonés”.

Y paso este gobernante y eleigimos otro: “Y llegó el cholito…cual libertador…otra vez el pueblo…corrió al dictador”. “Así un mentiroso…borracho y ladrón…se hizo de la banda…y empezó el juergón”. “Cinco años de farra… wiskis y mujerzuelas…ese fue el gobierno…de ese sanguijuela”.

“para luego al toque…como un game de tenis…renaciera un muerto…como el ave fénix”. “Y de nuevo el verbo…de esta inmensa rata…hizo que a palacio…volviera el pirata”. “Para cual su chacra…rodeado de lacras…haga el gran reparto…con el tal Barata”.

“Pero como somos…un país pensante…nos queda otro…el menos brillante”. “un torpe cachaco…soberbio y mandón…dice que en su casa…era un mandilón” “así se fue un lustro…en que no avanzamos…pero para coimas…sí que nos forramos.

“Cuando creímos…que tocábamos fondo…y que volvería…ese grupo hediondo”. Saltó a la palestra…un líder de lujo…que enfrentó a la china…sin ningún tapujo”. “Para los ilusos…el gran salvador…que terminó siendo…otro estafador”. “Pues siendo ministro… cobraba millones…entre asesorías…y otros faenones”.

“Carne pa´los leones…ladra la jauría…burros y ladrones…sucia mayoría”. “Y otra vez jodidos…gracias a este gringo…que aunque renunció…no quedó nada limpio”. Es realmente triste…tanta corruptela…para medio mundo…ya somos escuela”. “porque es un país…en que tan frecuente…que su presidente…sea un delincuente”.

Que les pareció, aunque carnaval ya paso, pero hay que cantarlo para el próximo año.