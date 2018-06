“INVERSIONES Y PROYECTOS EXTRACTIVOS TIENEN QUE HACERSE REALIDAD”

Tiene como eslogan inversión, proyectos y trabajo, Miguel Rojas, candidato a la alcaldía provincia de Cajamarca por el partido Perú Nación, detalla a Panorama cuáles son sus propuestas de llegar a la alcaldía provincial de Cajamarca.

¿Sr. Rojas no es la primera vez que Ud. postula a la alcaldía de Cajamarca e incursiona en política?

Efectivamente esta es la segunda oportunidad que estamos presentándonos a la alcaldía provincial de Cajamarca por el partido político Perú Nación.

¿Qué es lo que lo conlleva o anima a ser candidato?

Bueno los que somos políticos por convicción queremos tener un espacio mayor al que tenemos como ciudadano, como profesional para poder servir con mayor cobertura a la población, y sobre todo como profesionales plantear las alternativas de solución para sacar a la recesión a Cajamarca y para ordenar y mejorar nuestro casco urbano.

¿Mejorar el casco urbano es propio del trabajo municipal y de cualquier alcalde en el poder?

Claro, pero los que salgan o los que salgamos electos este siete octubre tienen que dar más allá de lo que son sus funciones como alcalde, los que salgan o salgamos electos tenemos que tener gran capacidad de concertación y consenso para uniformizar criterios y dar solución a estos tremendo problemas que nos están aquejando los grandes conflictos sociales a Cajamarca, entonces hay que poner de acuerdo con las diferentes instancias de gobierno, gobiernos locales, gobierno provincia, gobierno regional y gobierno nacional, parea apertura en primera instancia creo las inversiones para que así haya crecimiento económico, y con ellos pueda haber inversión pública y ejecutar los proyectos que van a beneficiar en forma directa a Cajamarca en especial a la población más vulnerable azotados por la pobreza, la pobreza extrema, la desnutrición crónica infantil.

¿Han hecho y su equipo técnico un diagnóstico de lo que adolece Cajamarca?

Pero claro, no solamente creemos que nosotros, los demás candidatos, los otros equipos de profesionales, el tema es de que puede haber propuestas y programas, proyectos para sacar de la recesión económica, y sobre todo hablando específicamente del tema netamente de competencia municipal, ornato, ordenamiento de la ciudad, lucha frontal contra la inseguridad ciudadana, pero de nos sirve sino tenemos el recurso económico, no, primero es el capital, el capital humano se lo tiene, la municipalidad tiene un montón de profesionales, de técnicos, de obreros, de gente no profesional, pero si con capacidades desarrolladas que se bien se puede utilizar para mejorar nuestro casco urbano, para mejora o luchar frontalmente contra el comercio ambulatorio.

¿Qué implica tener el recurso económico, el capital?

Le digo que primero tenemos que tener el recurso económico, en ese aspecto tenemos que aperturar las inversiones, los proyectos extractivos tienen que ser realidad, los proyectos hidroenergéticos, claro esto es un poco más de competencia del que salga electo presidente o gobernador regional, pero n o por ellos nosotros vamos a cruzarnos de los brazos, tenemos que confluenciar con ideas que contribuyan a la gobernabilidad del gobierno regional y del gobierno nacional para que haya dinamismo económico y así pueda haber recurso económico para rescatar y embellecer principalmente nuestro centro histórico que es la carta de presentación ante el mundo, para la llegada de turistas y así también podamos dinamizar la economía.

¿Sin embargo los presupuestos que otorga el MEF a las municipalidades son cada vez menos, el canon, sobre canon, regalía etc. son es menos. Eso dificulta hacer obras. Qué harán ustedes de llegar al gobierno municipal?

Imagínese cada vez los presupuestos, pero pese a que son menos nuestras autoridades que ya se están por ir han tenido una incapacidad de gasto tremendo, necesitamos dinero y no se gastan al cien por ciento el presupuesto asignado, por eso es que para que haya crecimiento económico para que haya más canon, sobre canon, tenemos que priorizar las inversiones, y específicamente hablando de Cajamarca, los proyectos extractivos mineros, de esa forma va a ver crecimiento económico, se va generar empleo, y por consiguiente repito va a ver inversión pública, porque con el canon, sobre canon, regalías, vamos a tener más inversión pública. Tenemos que construir la presa del Chonta, claro que ahora esto es de competencia del gobierno central, nacional, pero tenemos que contribuir a ello, y para que inmediatamente se pueda construir la planta de tratamiento de agua potable, la nueva planta de tratamiento de aguas servidas

¿Quiénes los acompañan en su lista?

Bueno ya en un determinado momento, faltan pocos días ya para que terminen la inscripción al el Jurado Nacional de Elecciones, yo creo que no más de una semana vamos a estar anunciando y presentando públicamente quienes los personajes que nos acompañarán en la lista de regidores, obviamente que nosotros hemos tenido mucho cuidado, si bien es cierto como en todos los equipos de los demás partidos políticos que se están presentando que son nuestros contrincantes al sillón municipal hay gente valiosa, pero la diferencia es que nosotros no tenemos ni un proceso investigatorio por algún acto de corrupción o de otra índole, tenemos la frente en alto, y yo creo que esa es la diferencia, y sobre todo esa vehemencia y esas ganas de querer sacar adelante a Cajamarca, y estamos accionando en eso, por al margen del tema político, al margen de nuestra acción política para ganar las elecciones somos un equipo multidisciplinario conformado por profesionales de diferentes carreras, amas de casa, técnicos, obreros que estamos impulsando las grandes inversiones para Cajamarca.

¿Finalmente toda campaña electoral tiene que tener recursos económicos y financieros. De dónde van a sacar ustedes esos recursos?

Este es un trabajo que no estamos improvisando, nosotros ya estamos organizándonos desde hace dos o tres años atrás, y para ello el equipo que me acompaña, no san grandes empresarios, son pequeños empresarios, profesionales, y bueno de una y otra forma hemos hecho un presupuesto, y en esta oportunidad que Cajamarca gracias a Dios ha madurado en algo políticamente, lo que está viendo son propuestas, ya no regalos, no, Cajamarca no quiere que se le esté pintando la cara de colores, Cajamarca no quiere que estén pintando sus casas de corrupción, porque con los colores y las pintas, no se gobierna, se gobierna con propuestas ejecutables y cumplibles para la población, para ello hay que tener recurso económico obviamente para cumplir con las propuestas, por eso es que el equipo técnico es experimentado en lo que es gestión municipal, en lo que es gestión de proyectos y programas sociales, en lo que son presupuestos por resultados, queremos que los presupuestos lleguen en forma oportuna y adecuada al público objetivo, y para ello no tiene que ser gente improvisada. La persona o el equipo técnico que esté a cargo en el próximo gobierno regional o municipal, tiene que tener capacidades desarrolladas en el manejo adecuado de nuestros recursos humanos, logísticos y financieros del sector público, tiene que tener capacidad de gasto, esa es nuestra ventaja comparativa frente a los otros equipos.

PUCHERITO.

GALARRETA ENVUELTO EN ESPILFARRO Y ESCÁNDALO

Hola, hola cajachitos (as), como ustedes pueden darse cuenta el congreso de la república está prácticamente secuestrado por Fuerza Popular, claro algunos dirán que es un secuestro que lo han hecho luego de que la población los eligió dándoles una mayoría casi absoluta.

La Carolina dice que está bien que se les haya dado el poder en el congreso, pero debió ser para beneficio de todos los peruanos, no para sus propios intereses y de sobre todo de Fuerza Popular y su lideresa Keiko Fujimori.

Porque decimos esto, por qué el pueblo los repudia y hasta han hecho marchas y movilizaciones para cerrar a este primer poder del estado, cuando el tránsfuga Luis Galarreta, actual presidente del congreso y su partido naranja no quieren dejar la mesa directiva desde la cual vienen despilfarrando el dinero de todos los peruanos en gastos superfluos, innecesarios, como el de gastar en flores.

El cholo Lolo dice que esto es un escándalo 48 mil soles en flores y la contratación de personal en pago de favores políticos (a quienes aportaron en campaña), Es por eso que varios partidos presentaron una moción de censura contra el presidente del Congreso, Luis Galarreta, pero como los geishas tienen mayoría, esta moción de censura no prospero, eso sin duda los fortalece para seguir haciendo lo que quieran en el hemiciclo

Varios medios de comunicación capitalinos han escrito y publicado estos escándalos que viene haciendo el presidente del congreso Galarreta. Miren mis Huañilingos lo que se ha informado “…Con sueldos de hasta 14 mil soles, las contrataciones hechas por el Parlamento se habrían incrementado en un rango de 200 a 800 nuevos empleados.

Un grupo de trabajadores del Congreso viene captando el interés de la opinión pública por la particular forma que fueron contratados en la entidad.

De acuerdo a un reportaje de Cuarto Poder, en el último año, el Congreso de la República habría realizado poco más de 800 nuevas contrataciones. Los nuevos empleados serían los responsables del aumento del presupuesto para cubrir los sueldos del personal estable y a los del régimen CAS. El incremento habría sido de casi 50 millones de soles comparado con la gestión anterior.

Se indicó que el cuestionado grupo ingresó al Parlamento en julio del 2016, bajo la gestión de la congresista de Fuerza Popular, Luz Salgado. Lo llamativo es que aportantes contratados del grupo naranja pasaron a ser personal estable sin cumplir con el mínimo tiempo de servicio que establecen las normas del propio Congreso.

“109 trabajadores me parecen una exageración. ¿Tantos? Algunos han denunciado que desde aquí salen los famosos ‘fujitrolls’, las campañas contra los parlamentarios que somos de oposición, en las redes nos insultan. Algunos dicen que de aquí están saliendo, que hay personal exclusivamente para hacer ese trabajo”, mencionó el congresista Johnny Lescano…”

Como la ven, como les quedó el ojo, ese es el congreso al cual se lo quiere cerrar y que todos se vayan a sus casas, bueno pues y con justa razón por tanto despilfarro y tanto escándalo. Saquen sus propias conclusiones mi cajachitos.