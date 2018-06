Vallejo y Hualgayoc se juegan la punta

La Universidad César Vallejo y Deportivo Hualgayoc llevarán a cabo el encuentro más importante de la fecha 10 del Torneo de Segunda División en el estadio Municipal de Casa Grande hoy domingo a las 3 de la tarde.

Los poetas no tuvieron un buen fin de semana. Tras un invicto de ocho partidos, precisamente desde el inicio del campeonato, Vallejo no pudo más y terminó perdiendo dicha racha al caer en condición de visita ante Juan Aurich por 2-0. El elenco dirigido por el DT Guillermo Del Solar no pudo aprovechar en sacar ventaja desde la cima, que, si bien la mantiene, pero ahora con el gran riesgo de perderla.

Pero no sólo Vallejo tuvo una jornada complicada, sino también su rival más directo. Nos referimos al cuadro cajamarquino, candidato directo, que pese de haber jugado en su casa, no pudo ante Sport Victoria y apenas terminó rescatando un punto al igualar 2-2. De haber ganado, los pupilos del técnico Orlando Maltese hubieran tenido la chance de retomar el trono en el torneo.

Ambos clubes han venido haciendo un buen trabajo en la presente campaña, sacando buenos resultados, los cuales les han permitido fortalecerse para estar en la punta. Ahora, se verá si uno de ellos va más decidido en consolidarse como único líder. A la vez, ambos estarán atentos de Aurich, porque de terminar en empate su encuentro, el ‘Ciclón’ podría emparejarse y pugnar por compartir el primer lugar.

PROGRAMACIÓN, SEGUNDA DIVISIÓN – FECHA 10

DOMINGO 10: 1:00 p.m. Los Caimanes vs. Mannucci, 3:00 p.m. Atlético Grau vs. Alianza Atlético/ César Vallejo vs. Hualgayoc, 3:30 p.m. Sport Victoria vs. Alfredo Salinas/ Santa Rosa vs. Serrato Pacasmayo/ Unión Huaral vs. Juan Aurich/ Cienciano vs. Sport Loreto