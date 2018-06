Máximo León: En 120 días no se pueden hacer grandes cosas

El Consejero por Cutervo Máximo Segundo León Guevara, manifestó ante la reciente elección de Wigberto Vásquez como nuevo vice gobernador regional que “En 120 días no se puede hacer grandes cosas, sin embargo, si se puede continuar lo bueno y mejorar hasta donde sea posible todo lo que está mal”.

Estas declaraciones las brindó en torno al período de tiempo por el que Wigberto Vásquez se encontrará al frente del indicado despacho, ante la solicitud de licencia presentada por el ahora candidato Porfirio Medina.

“La elección del Wigberto Vásquez es para que cumpla con todas las funciones del cargo. Él va a participar en todo y es la cabeza política más importante de la institucionalidad de nuestra región” agregó.

Se refirió también al desarrollo de la reciente sesión que permitió la elección del nuevo vice gobernador. “Se ha visto una práctica que en el consejo se tiene que dar: El debatir. Esta es una instancia netamente política en donde el debate no tiene por qué cesar jamás. Algunos lo hacen de manera pausada, otros a media voz y otros levantando la voz, pero todos buscan una manera de interpretar las leyes y defender esa opinión”.

“Wigberto tiene ahora todas las facultades que le otorgan ese despacho. Esto no hubiese ocurrido si Manuel Ramos. Esto se debe a cuando el consejero delegado asume la gobernación, solamente puede ocuparse de la parte administrativa y no tendría funciones resolutivas, es decir que no hubiera podido por ejemplo hacer cambios de personal o firmar resoluciones y eso lo habría limitado en sus funciones” finalizó.