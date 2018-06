“AUTORIDADES DE CENTRO POBLADO SAN VICENTE DE PAÚL PIDEN A EMPRESA DE CONGRESISTA SALAVERRY DAR SOLUCIÓN A OBRA DE SANEAMIENTO MAL EJECUTADA”

Una vez más Panorama conversó con Solano Eugenio Rivera Lozano, alcalde del Centro Poblado San Vicente de Paúl, distrito de Longotea, provincia de Bolívar del departamento de La Libertad, quien nuevamente está exigiendo a la empresa constructora del Congresista Daniel Salaverry, solucione la obra de saneamiento y agua potable mal ejecutada, la misma que ha sido motivo de un peritaje técnico y profesional por parte de técnicos y profesionales en ingeniería de la Universidad Nacional de Cajamarca.

¿Sr. Alcalde estamos conversando nuevamente sobre el tema de la mala ejecución de la obra de saneamiento en su centro poblado por parte de la empresa del congresista Daniel Salaverry. Ya se ha solucionado?

La verdad hasta el momento no está solucionado, han intentado solucionar, pero en si hasta acá, la población viendo la forma como quieren solucionar, la población se ha levantado y ha puesto el alto hasta que se vea de lo mejor, el caso era que nosotros solicitamos a la universidad (UNC) a los ingenieros para que vayan y hagan un peritaje. Nosotros debido a esto hemos continuado la gestión, pero teniendo ya nosotros el resultado del peritaje que se ha hecho.

¿Cuál es el resultado del peritaje hecho por los ingenieros de la UNC a esta obra?

En sí la obra está prácticamente mal construida, toda la obra, ni siquiera una parte, toda la obra.

¿A cuánto asciende el costo de la obra?

La obra está valorizada en 4 millones 490 mil, fue una obra según el expediente de 9 millones, pero según la manifestación del alcalde distrital dice que está en dos etapas, la primera es del alcantarillado y la segunda del agua potable, sin embargo, primero era el agua potable y luego el desagüe, pero los han comenzado como se dice al contrario.

¿Han ido hasta su centro poblado representantes de esta empresa DSV que se dice es de propiedad del congresista Daniel Salaverry?

Sí, justamente en el mes de enero llegó un ingeniero enviado por la empresa para poder solucionar este problema, bueno ha iniciado, ha levantado los tubos más o menos en un aproximado de 200 metros, pero la solución no era solamente sacar los tubos, sino profundizar un metro adentro para tener la corriente, el problema está que lo hicieron al contrario, en vez de profundizar ha sacado los tubos y ha tenido que levantar como metro y medio arriba, ahora levantar el metro y medio arriba, prácticamente los tubos quedan al nivel de la carretera, entonces viendo todo este problema la población y autoridades cuando ha ido por segunda vez un ingeniero para concluir la obra, ya la población se ha levantado y le ha dicho, no señor aquí Ud. no sigue trabajando porque esto no es la solución.

¿Ahora está hecha mal la obra según el peritaje, pero se ha convertido en un foco infeccioso, porque el centro poblado no cuenta con un buen sistema de tratamiento de aguas servidas o de desagüe?

Exactamente, mire la situación es que bueno como anteriormente teníamos las pozas de oxidación antigua, para solucionar ese problema se ha desviado, pero esas pozas antiguas ya han colapsado, esa es la preocupación de nosotros en especial de mi persona como autoridad que en cualquier momento se desate una epidemia y afecte a los niños, a los ancianos.

¿Ustedes como autoridades ya han acudido a las instancias correspondientes para denunciar esta obra mal ejecutada?

Justamente hemos ingresado documentación a la Fiscalía de Medio Ambiente y también a Contraloría y también a Fiscalía Anticorrupción.

¿Han tenido alguna respuesta?

Justamente ya tenemos aquí un oficio de Fiscalía de Medio Ambiente que nos hacen llegar que el 26 de este mes de junio estarán haciendo la visita para ver ellos mismos en el lugar de los hechos.

¿Y el congresista Salaverry propietario de esta empresa nunca visitó este centro poblado, no se reunió con Ud. como autoridad?

Hasta el momento no hay ni siquiera una llamada, no, el 22 de mayo fue la señorita Janet Olivares nos visitó representando a la empresa para dar solución al problema, pero la población y autoridades hicimos una reunión justamente con ella y es donde se le manifestó claramente el proceso que se está siguiendo de que ya se había solicitado el peritaje, entonces ella se comprometió de salir mal el peritaje de decir que está mal obra ellos verían la solución, pero hasta el momento no tengo ninguna llamada

¿La empresa ha ofrecido alguna cantidad de dinero para solucionar la obra mal ejecutada?

Si, ha ido el ingeniero que había comenzado la obra en enero, se regresó para continuar la obra, él se manifestó ante la reunión y la población que le había dado solo 2 mil soles para terminar esa obra, y esa obra no se terminaba con dos mil porque más o menos había un cálculo de 100 volquetadas de material para nivelar, imagínese con dos mil soles no se hacía nadas. Luego el ingeniero ha viajado a Trujillo y ha conversado con la representante de la empresa, y me dio una llamada y me dijo sabe que señor alcalde, mire el acuerdo que se tiene acá con la empresa es de 30 mil soles que van a dar para concluir, entonces yo le mencioné, le dije bien claro que, lo que hemos quedado acá es que con 30 mil Ud. no va a mejorar esa obra, lo que se tiene que hacer es todo el levantamiento de la tubería, porque esa obra está mal.

¿Qué les toca ahora hacer como autoridades?

Bueno nosotros seguir la gestión frente a esta situación que como ya le mencioné estamos, ya hemos presentado el informe, incluso el expediente a la Fiscalía demedio Ambiente, y también el informe a Contraloría para que ellos también hagan el seguimiento de esta obra.

¿Esperan tener algún contacto con el congresista Salaverry, quien es o sería el dueño de esta empresa constructora?

Claro que nosotros estaríamos muy de acuerdo si se podría conversar directamente con él, que él se manifieste cuál es propósito de dar solución a este problema, sería el caso de conversar con él directamente.

¿Ustedes no va van a dar su brazo a torcer hasta que esta obra quede bien saneada, bien construida?

Sí, nosotros no podríamos retroceder viendo la situación en que está y viendo el peligro de contaminación de la población, no seríamos capaz de retroceder, sino más bien buscar el apoyo de las autoridades y se haga realidad la obra, yo creo que es un dinero del estado, de nosotros como ciudadanos no quisiéramos que vaya a los bolsillos de un solo individuo.