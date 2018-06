Sisto no es fijo para arrancar ante Perú

En Perú creíamos que Pione Sisto, la figura del Celta de Vigo y uno de los mejores futbolistas en Dinamarca, era uno de los fijos de los europeos para el debut. Sin embargo, la cosa no es tan así. De hecho, a falta de horas para el debut mundialista, la titularidad del jugador de 23 años no está asegurada.

Los últimos amistosos de Dinamarca en los que Sisto simplemente desapareció, preocuparon a su técnico y le dieron chances al suplente natural del extremo, Martin Braithwaite. Sin embargo, el jugador del Celta confesó estar listo para mostrar una cara totalmente distinta ante Perú.

“Entiendo bien que no he presentado los mejores partidos contra Suecia y México. He estado preocupado con la pequeña dolencia en el tendón de Aquiles y, por supuesto, nervioso por no llegar al 100 % a la Copa del Mundo”, dijo Sisto.

“Será un Pione Sisto completamente diferente contra Perú, estoy concentrado en hacer un buen debut si me toca jugar. Aunque Martin (Braithwaite) lo ha hecho muy bien, lo mismo que Viktor Fischer. Es una gran competencia para los titulares. Estoy acostumbrado a ser exigido así”, complementó el extremo danés.

Pione Sisto es la gran duda de Dinamarca para enfrentar a la Selección Peruana, pero de todas formas el entrenador, Agé Hareide, tendrá unas horas más para definir al extremo que buscará hacerle daño a la bicolor.