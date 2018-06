“NO QUEREMOS LLEGAR CON COSAS INVENTADAS, NO QUEREMOS ENGAÑAR A LA GENTE HAY QUE HACER MUCHÍSIMA GESTIÓN”

Panorama entrevistó al candidato a la alcaldía provincial de Cajamarca por APP, Sergio Sánchez Ibáñez, quien nos informa todos los pormenores de su candidatura, quienes lo acompañan en su plancha municipal y parte de su plan de trabajo.

¿Señor Sánchez Ud. ya es el candidato oficial a la alcaldía de Cajamarca por APP?

Claro, bueno las elecciones internas que se dieron el 19 y 20 de mayo que fueron las distritales y provinciales fue donde se determinó que yo era el candidato, se hizo un procedimiento interno, solo falta la inscripción que se va dar esta semana.

¿Ya cuenta con su plancha de regidores?

En la lista está como Teniente Alcalde el señor José Romero Rojas, ex decano del Colegio de Ingenieros, ha sido parte en algún momento miembro del directorio de Sedacaj, el señor Raúl Llanos Sánchez, es representante de La Encañada, también ha sido regidor en La Encañada y tiene experiencia en el tema municipal, de la sociedad civil en una propuesta que hicieron las rondas de Cospán, Asunción, Chetilla, Magdalena, también San Juan, propusieron a la persona del señor Segundo Mendoza Vásquez, está también el señor Iberino Sánchez de un sector de transportes, Victoria Boñón, que es socióloga, Elesbita Fernández que es Administradora de empresas, está Luis Escalante, que es médico cirujano de la Clínica LimaTambo, y así esos son los que están dentro de la lista,.

¿Sus detractores que más se expresan los la redes sociales le critican haber sido Ud. del Frente Amplio, luego incluso fue presentado como candidato del MAS y ahora resulta siendo candidato de APP. Qué puede decir al respecto?

Lo primero que hay que decir y hablar con la gente es que militante del MAS no hemos sido nunca, muchas veces se confunde la gestión pública con la militancia, y eso es uno de los principales problemas que creo que tiene la gestión actual, que esa confusión hace que no se mida o no valore lo técnico y se antepone lo político sobre ellos, nosotros por ejemplo en el caso del Frente Amplio fuimos invitados, no, no estamos afiliados, en el año 2014 tuvimos una reunión en la casa del señor Marco Arana, y allí le manifesté nuestra decisión de continuar solos en el camino, les agradecimos, desde el 2014 no tenemos ninguna participación con el Frente Amplio, es más ni a Verónika Mendoza, ni lo hemos conocido cuando creo que hicieron una alianza y todo ello. En el caso del MAS hemos trabajado en el Gobierno Regional, me invitaron en el 2015, entre en enero del 2015 a hacerme de la gerencia regional de Recursos Naturales, en el periodo de Goyo estuve algunos meses, no estuve ya en el gestión 2011, 2012, 2013 y 2014, trabaje en otra institución, en el 2015 recién he estados dos años y medio en ese cargo, en algún momento sí en mayo me propusieron ser parte del Movimiento de Afirmación Social e incluso ser presidente del MAS provincial.

¿Y qué pasó?

El tema central fue sinceramente es que ellos estaban haciendo, por un lado ellos querían que vaya como candidato, pero a la vez apoyaban a otros, entonces nos dimos cuenta lo que ellos querían realmente era simplemente ganar la región y no les importaba realmente posesionar a uno en especial como veo lo que está sucediendo ahora, lanzando al MAS, apoyando a otros, y decidimos simplemente seguir nuestro camino, esa fue la razón también por la que en un momento el mismo presidente regional nos llamó y nos dijo que ya no quería que sigamos allí, y le dijimos gracias y nos fuimos.

¿Cómo llega a APP o es militante de APP?

Mire como el tema, íbamos a ir en algún momento, el equipo pensó, seguíamos nosotros juntando nuestras firmas porque tenemos un movimiento que es la base social que se llama Compromiso Cajamarquino, llegamos a tener 12 mil firmas, pero salió la norma que no se podían presentar movimientos provinciales, ni distritales, entonces como que habíamos llegado con las firmas un poco tarde a pesar que estábamos a tiempo, o sea podíamos presentar las firmas, gastar en esa inscripción, pero ya no presentarnos como movimiento, entonces no tenía sentido. En la casa donde íbamos a ir, porque la casa se iba a unir con el MAS que se iba a llamar MAS Democracia, entonces la gente en el equipo técnico y en toda la asamblea que tuvimos, decidimos que con el MAS no íbamos a ir. Hemos tenido conversaciones con varios movimientos que se acercaron a conversar con nosotros, pero de manera forma con el único que conversamos fue con el señor Humberto Acuña en noviembre más o menos, y nos daba toda la independencia para nosotros decidir el candidato, mirar nuestro comité provincial, apoyar en el tema regional de ser necesario, pero nos daba toda esa independencia, de fondo nunca hablamos, porque nunca hablamos de esto con ellos, todo lo que hacemos ahora lo hacemos con el apoyo de la misma gente que está en el comité provincial, y esa fue la razón como aceptamos llegar a APP.

¿Cómo anda su candidatura, como la está recibiendo la gente de la provincia?

Es complejo, buena una campaña siempre es difícil requiere mucho trabajo, mucho posicionamiento, bueno en varios distritos de Cajamarca vamos a inscribirnos en 10 de ellos, y nosotros estamos abocados a posicionar, o sea la gente en algunos casos nos conocen, la última campaña por tema de tiempo nos presentamos faltando casi tres meses, era muy tarde, sabíamos que era muy difícil ganar una elección a pesar que en la ciudad quedamos segundos y terceros provincialmente, pero ahora estamos en un proceso fuerte de posicionamiento, no se descansa nunca es un trabajo realmente a full que uno desarrolla aquí en Cajamarca a tiempo completo, y bueno esperamos siempre el apoyo de la población, no queremos llegar con cosas inventadas, no queremos engañar a la gente. Hemos hecho un análisis del presupuesto municipal de este año y de los próximos cuatro años, y en función a ese presupuesto y acciones que se puedan gestionar es lo que estamos poniendo en el plan.

¿Cuáles son esos principales puntos de ese plan?

La municipalidad tiene dos líneas en inversión y en actividades, en el caso de inversión hay obras por continuidad de inversiones que están dentro de un presupuesto multianual, o sea que ya están planificados para los próximos años, y obviamente hay que darle continuidad a esas obras, en actividades hay obras seguro que vamos a poder apoyar en algunas acciones como en el tema educativo, deportivo, pero básicamente es lo que se tiene como municipalidad.

¿Pero obras no sólo se hace con el presupuesto municipal?

Claro, si nos ceñimos a esto la gestión va a ser mala, tiene que haber mucha gestión de presupuesto en esas líneas donde realmente existan fondos, por ejemplo líneas donde existan fondos en el gobierno peruano. Hay que recalcar que en el gobierno central está el 75% del presupuesto y el resto está dividido en las regiones, en las provincias y en los distritos, aquí hay que hacer muchísima gestión, creo que una delas debilidades principales de la actual gestión municipal es la gestión hacia afuera, hay impuestos por obras, hay fondos municipales, pero el salir a gestionar afuera al gobierno central permite articularte mucho más con los distritos.

¿A ver cuáles son en sí las propuestas?

Las líneas principales están, por ejemplo en saneamiento, nos hemos propuestos sanear todo lo que es la zona periurbana, si tú caminas aquí no más a cuatro cuadras arriba del periódico, no tienen desagüe, y no solamente es acá en Chontapacha, sino que cruzas Lucmacucho, vas a Urubamba 1, 2 y 3, bueno en Urubamba dos están comenzando un poco el trabajo, San Vicente, Calispuquio, hasta Shudal, igual es la zona de la Torrecitas, igual la parte de Colombo, zonas de Venecia y Bella Unión que necesitan cambio de tuberías que hace más de 30 años que no han hecho cambios. Eso fondos si existen, existen fondos en el gobierno central en lo que es agua y saneamiento, sobre todo para cerrar brechas.

¿Hay que tener más capacidad de gestión?

Yo creo que también es voluntad de parte de la gestión, lo que el gobierno te pide es que no le lleves un cuy para que te de presupuesto, eso no va a funcionar más en el país, tienes que llevarle perfiles y proyectos técnicos, y la empresa privada con el gobierno municipal tiene que apostar es a generar perfiles y proyectos que permitan gestionar esos fondos. Cuando Vizcarra estuvo aquí en Polloc, él mencionaba, no era presidente aun, y el mencionaba que nosotros desperdiciábamos oportunidades como cajamarquinos en la medida que había tantos fondos a disposición como en saneamiento, tantos fondos en riego, en pequeños represamientos, en vías de comunicación, pero no estábamos generando proyectos.