Trauco: “Estamos obligados a ganarle a Francia”

El defensa Miguel Trauco dijo sin ningún reparo que solo queda ganarle este jueves a Francia para seguir con vida en este Mundial. El lateral izquierdo de la Selección peruana precisó que tienen que ser muy inteligentes para jugar ante los franceses y, sobre todo, ser cuidadosos de los detalles.

“Seguimos con esa espina clavada por la derrota ante Dinamarca que dolió mucho, pero este es un torneo muy corto que no sirve de nada seguir lamentándonos. El grupo está con buen ánimo y, seguramente, estas cosas nos harán más fuertes para salir con todo ante Francia “, dijo Trauco en conferencia de prensa.

Sobre el choque ante los franceses, Trauco puntualizó que “de hecho que cada selección tiene su estilo para jugar, pero considero que Francia se incomoda mucha cuando no tienen el balón. Pero, nosotros solo tenemos un solo camino: ganar o ganar, no nos queda otra. ¿Si sería una sorpresa que Perú logre el triunfo? No creo, en este Mundial no existen las sorpresas porque quedó demostrado que todas las selecciones crecieron mucho”.

Finalmente, Trauco no quiso referirse sobre la posibilidad que tendría para jugar en el fútbol francés. “En estos momentos estoy abocado en el Mundial y ya después se verá. Pero, a qué jugador no le gustaría jugar en una liga tan importante como la francesa”.