Tres equipos del COAR pasaron a la final de la III Olimpiada Nacional de Normalización

Estudiantes pertenecen a los Colegios de Alto Rendimiento de Cajamarca, Lambayeque y Ucayali quienes participarán en la gran Final que se realizará el próximo jueves 28 de junio.

Cajamarca, Lambayeque y Ucayali; son los tres equipos de los Colegios de Alto Rendimiento (COAR) que clasificaron para la final de la III Olimpiada Nacional de Normalización que organiza el Instituto Nacional de Calidad (Inacal) organismo adscrito al Ministerio de la Producción.

Esta competencia incentiva la creatividad científica y promueve en escolares de nivel secundario soluciones sostenibles y replicables a los problemas cotidianos de la vida, a través del uso de estándares de calidad.

Los equipos están conformados por tres alumnos y un docente, y el ganador será la delegación que represente a nuestro país en la XIII Olimpiada Internacional de Normalización que se realiza en Corea del Sur, en agosto de este año.

La selección de los finalistas se basó en la presentación de un Proyecto de Norma Técnica Peruana (PNTP) y de la información que manejaba cada equipo para proponer una solución a sus problemas cotidianos de su localidad.

Luego de un proceso de capacitación y una serie de evaluaciones, estos tres equipos seleccionados de 107 que se inscribieron se enfrentarán en la final de la III Olimpiada Nacional de Normalización que se realizará el próximo jueves 28 de junio en la ciudad de Lima.

EQUIPOS FINALISTAS:

The Changers of the World del COAR Cajamarca, propuso el “Proyecto de Norma Técnica Peruana de Gestión Ambiental. Implementación de composteras y bio-huertos en edificaciones de uso educativo”, que busca establecer las características de las áreas verdes y las directrices de la implementación de biohuertos en edificaciones de uso educativo, para aprovechar los espacios naturales de las mismas y formar una conciencia medio ambiental en la comunidad estudiantil.

Committed to Society del COAR Lambayeque, presentó el “Proyecto de Norma Técnica Peruana de Gestión Ambiental. Establecimientos de venta de alimentos no envasados. Procesos de incorporación de la información nutricional brindada a los consumidores” con el que buscan brindar una propuesta de solución al problema de la ausencia de información nutricional en los productos ofrecidos por todos los restaurantes, y de esta manera contribuir a la protección de la salud del consumidor.

Ecoefficient Superheroes del COAR Ucayali, desarrolló el “Proyecto de Norma Técnica Peruana Acuicultura. Requisitos de los procesos de extracción, reproducción, monitoreo y comercialización del Arapaima gigas, especie de pez nativo conocido comúnmente como paiche, con la finalidad de brindar una propuesta de solución al problema de la sobreexplotación de esta especie.

En la gran final, los tres equipos de escolares deberán resolver un problema en base a la normalización que será planteado en mismo día de la competencia, y presentarán un maqueta con la solución propuesta. Los competidores solo podrán hacer uso del material que INACAL les entregue y no tendrán apoyo de docentes ni de elementos de consulta.

El jurado estuvo conformado por la Directora de Normalización, Rosario Uría; por el Presidente del Comité Técnicos de Normalización de Gestión de Calidad en organizaciones educativas de la Dirección de Normalización, Victor Izaguirre; y por la especialista del área de Bienestar y Desarrollo Integral del Estudiante del Ministerio de Educación, Gina Mayorca.