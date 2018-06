Hualgayoc cayó en Chongoyape

En partido jugado en Chongoyape, Juan Aurich luego de una fecha de descanso, volvió con todo al campeonato, y goleó 4-0 al Deportivo Hualgayoc, principal escolta del líder Vallejo.

A los 10′ el lateral Josué Estrada abrió el marcador para los chiclayanos.

Antes de irse al descanso tuvo un penal a su favor, que fue convertido por Anderson Cueto a los 45′ para el 2-0.

Hualgayoc no pudo recuperarse y en el inicio del segundo tiempo, el atacante Alfredo Carrillo puso el 3-0 a los 50′.

A los 66′ Anderson Cueto volvió a vencer al golero Stein anotando el 4-0 final.

De esta forma Juan Aurich suma 20 puntos y se mantiene cerca del primer lugar de la tabla.

VALLEJO SIGUE EN LA PUNTA

En un partido donde no pudo relucir su capacidad goleadora, la Universidad César Vallejo se impuso en Casa Grande 2-1 a Alianza Atlético, resultado que le permite por una fecha más ser el líder de la Segunda.

Los ‘churres’ se defendieron bien y conservaron el cero en su arco en la primera mitad. En el segundo tiempo Carlos Orejuela se encargó de romper el candado sullanense para anotar el 1-0 a los 55′.

Sobre los 74′ Rolando Diez puso el segundo gol poeta. A poco del final Jair Córdova (87′) descontó para los de Sullana.

OTROS RESULTADOS

Grau 5-1 W. Serrato, U. Huaral 3-2 A. Salinas, Santa Rosa 1-1 Coopsol, Sport Victoria 2-1 Sport Loreto, Cienciano 0-0 Mannucci

LA TABLA – SEGUNDA DIVISIÓN

# CLUBES PJ PG PE PP PTS 1 César Vallejo 11 8 1 2 25 2 D. Hualgayoc 12 6 3 3 21 3 Cienciano 11 6 2 3 20 4 Juan Aurich 11 6 2 3 20 5 Santa Rosa 10 6 0 4 18 6 Atlético Grau 11 4 5 2 17 7 Mannucci 11 4 5 2 17 8 Unión Huaral 10 5 2 3 17 9 Los Caimanes 11 4 4 3 16 10 Alfredo Salinas 11 4 3 4 15 11 Sport Loreto 9 2 2 5 8 12 Alianza Atlético 11 2 2 7 8 13 D. Coopsol 10 0 6 4 6 14 Sport Victoria 10 1 3 6 6 15 Willy Serrato 11 1 2 8 5

PRÓXIMA FECHA

Alfredo Salinas vs. Juan Aurich, Alianza Atlético vs. Huaral, Mannucci vs. Grau, Coopsol vs. Cienciano, Los Caimanes vs. Santa Rosa, Sport Loreto vs. César Vallejo, Willy Serrato vs. Sport Victoria