FPF SELECCIONÓ A 51 NIÑOS PARA CENTRO DE DESARROLLO JUVENIL DE CAJAMARCA

La comisión técnica de menores de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), encabezada por el entrenador de la Selección Peruana Sub 15, Edgar Teixeira, seleccionó a 51 niños de la región Cajamarca, de las categorías 12-14 y 16 años, para el Centro de Desarrollo Juvenil (CDJ) que comenzará trabajar a partir de la próxima semana.

La evaluación se desarrolló en el estadio Héroes de San Ramón, en dos días de práctica a la que asistieron un total de 130 niños de diversas provincias de la región. Los chicos llegaron acompañados de sus padres para la prueba que se caracterizó por ser muy rigurosa y exigente por parte de la comisión de la FPF.

En la categoría Sub 12 fueron seleccionados 12 chicos, en la Sub 14 pasaron la prueba 23 niños y en la categoría Sub 16 fueron captados 16 futbolistas. “Se ha cumplido la visoria de acuerdo a lo planificado, sin embargo, tenemos que incorporar más chicos para completar 25 jugadores por cada categoría”, dijo a la Beta Deportes, el entrenador del CDJ Fernando Correa.

El próximo lunes se iniciará los trabajados de preparación con los 51 seleccionados. Los entrenamientos serán en el estadio Municipal, y fueron citados para las 5.00 de la tarde.

Fuente: La Beta