“Extirparemos Pro Región”, promete Absalón Vásquez

Jaén.

Absalón Vásquez Villanueva, candidato a la Gobernación Regional de Cajamarca con Podemos por el Progreso del Perú, dejó en claro que de ganar las elecciones no permitirá que enfermeros sean directores de hospitales y tampoco que profesores sean gerentes de Infraestructura. Enfatizó que “extirparía Pro Región”.

“Cada trabajador tiene que tener una oportunidad en su área; por ejemplo, en cuestiones de salud quien tiene mayor conocimiento es un médico y no un enfermero, por ende, para que pueda hacerse cargo de alguna institución, tenemos que ver un médico capacitado, que tenga conocimiento y experiencia en ciertos puntos”, señaló.

“Definitivamente no hay posibilidad que un enfermero dirija una institución, quizá una posta de no haber un médico, yo respeto a todos los trabajadores de salud, pero cada quién en su sitio; por ejemplo, un gerente de Infraestructura no podría ser un economista, ni tampoco un profesor, más bien un ingeniero civil”, agregó en declaraciones a Visión TV de Jaén.

En un alto de su gira proselitista por la provincia de Jaén, refirió que afirma esto porque se ha dado algunos casos que en las diferentes subregiones los profesores han sido dirigentes u ocupan cargos políticos en los que no tienen la capacidad suficiente.

PRO REGIÓN

“Pro Región qué ha hecho con los proyectos de agua y desagüe de Jaén, Chota, Cutervo y las otras provincias, han dado créditos y no han terminado de pagar, pero todo ello se da porque no hay la cabeza adecuada para dirigir, nosotros de llegar a la región extirparemos Pro Región, lo que es totalmente factible”, añadió.

Recalcó que no reemplazaría tampoco a Pro Región con otra institución, porque hay gerentes de la Región que están pintados en la actual gestión. “Se debería dar espacio a verdaderos profesionales para cumplir con los objetivos”, anotó.

“Acá no se puede trabajar con gente de afuera, ni con los amigos por favores, aquí debemos buscar gente de confianza técnica, que trabajen y rindan, que resuelvan problemas, que ayuden en la gestión. En Pro Región hay grupos que no hacen bien el trabajo, así como otros técnicos que tenemos que rescatarlos”, concluyó.