OCTAVOS DE FINAL DEL MUNDIAL DE RUSIA- 2018

Finalizó la fase de grupos del Mundial de Rusia-2018 y la gran sorpresa fue la eliminación de Alemania a manos de Corea del Sur.

De Sudamérica lo más destacado es la clasificación de Uruguay, Argentina, Brasil y Colombia.

Inglaterra y Bélgica, con su boleto sellado desde la segunda jornada, definieron al ganador del Grupo G y sus respectivos puestos en el cuadro de octavos. Ellos enfrentarán a los clasificados del Grupo H, Colombia y Japón en ese orden.

FRANCIA VS ARGENTINA

Sábado 30 de junio | 09:00am (Ecuador/Colombia/Perú/México) 10:00am (New York) 11:00am (Argentina/Chile) 16:00pm(España)

URUGUAY VS PORTUGAL

Sábado 30 de junio | 13:00pm (Ecuador/Colombia/Perú/México) 14:00pm (New York) 15:00pm (Argentina/Chile) 20:00pm(España)

ESPAÑA VS RUSIA

Domingo 1 de julio | 09:00am (Ecuador/Colombia/Perú/México) 10:00am (New York) 11:00am (Argentina/Chile) 16:00pm(España)

CROACIA VS DINAMARCA

Domingo 1 de julio | 13:00pm (Ecuador/Colombia/Perú/México) 14:00pm(New York) 15:00pm (Argentina/Chile) 20:00pm(España)

BRASIL VS MÉXICO

Lunes 2 de julio | 09:00am (Ecuador/Colombia/Perú/México) 10:00am (New York) 11:00am (Argentina/Chile) 16:00pm (España)

BÉLGICA VS JAPÓN

Lunes 2 de julio | 13:00pm (Ecuador/Colombia/Perú/México) 14:00pm (New York) 15:00pm (Argentina/Chile) 20:00pm (España)

SUECIA VS SUIZA

Martes 3 de julio | 09:00am (Ecuador/Colombia/Perú/México) 10:00am (New York) 11:00am (Argentina/Chile) 16:00pm (España)

COLOMBIA VS INGLATERRA

Martes 3 de julio | 13:00pm (Ecuador/Colombia/Perú/México) 14:00pm (New York) 15:00pm (Argentina/Chile) 20:00pm (España)