El Plan B de Argentina sería Gareca

Una fuerte revelación del periodista de Fox Sports, Emiliano Pinzón, remeció Argentina y el Perú este lunes. Los albicelestes ya piensan en su nuevo entrenador y Ricardo Gareca es candidato. Según el periodista ya hubo contacto con él y esto fue lo que le aconsejaron.

Antes del ‘Tigre’ hay dos nombres, pero por si ellos no aceptan tomar las riendas albicelestes, en Argentina le dijeron al ex DT de Universitario que todavía no firme su renovación con Perú.

Curiosamente lo mismo que acaba de decir el Presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo, quien señaló que Gareca les pidió un mes para tomar la decisión.

“Le aconsejaron a Ricardo Gareca que no firme todavía con Perú, que pida un tiempo. Perú le dijo que firme ya, pero le dijeron que espere y el Tigre va a dilatar la renovación”, dijo Pinzón en Fox Sports.

La manifestación del periodista argentino coincide con la de Oviedo; sin embargo el mandamás de la FPF mostró confianza por obtener la renovación del entrenador. Habrá que esperar.