“CASO DE JUANITA MENDOZA NO PUEDE SER CONSIDERADO COMO FEMINICIDIO”

Presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Judicial de Cajamarca, Dr. Alfredo Rebaza Vargas

El caso de Juanita Mendoza quien fue rociada con gasolina y quemada salvajemente por su excuñado, Esneider Estela Terrones, en venganza porque su hermana se oponía a su relación, Alfredo Rebaza, presidente de la junta de fiscales del distrito judicial de Cajamarca, explica en entrevista concedida a Panorama por qué este caso no puede ser considerado como feminicidio.

¿Dr. Rebaza en el caso de Juanita Mendoza quemada por su excuñado, como está actuando el Ministerio Público de Cajamarca?

Bueno en primer lugar dar cuenta a la población de que, ni bien se tomó conocimiento de la existencia de este caso el Ministerio Público de manera inmediata a través de la Fiscalía Penal de turno ha actuado, ha logrado recoger una serie de evidencias, elementos probatorios e incluso ha participado en la detención de esta persona, así es que también se tomado la manifestación del mismo, y en una situación en la que ha habido tantos elementos en su contra que no le ha quedado otra cosa que reconocer los hechos. Con todos estos elementos se ha solicitado la medida de prisión preventiva contra él, a efectos de este afronte como debe ser la investigación por este caso, ya ha sido detenido e internado en el penal de Huacariz.

¿Por cuánto meses se ha solicitado la prisión preventiva?

Se ha solicitado por nueve meses que es el plazo máximo donde el Poder Judicial tendrá la responsabilidad de confirmar la medida porque tenemos todos los elementos de convicción, graves y fundados de responsabilidad del agresor, evidentemente el hecho es gravísimo, y por supuesto este señor tiene una serie de antecedentes que nos da a entender que podía eludir en cualquier momento la acción de la justicia.

¿Cuál es la pena que está pidiendo el Ministerio Público para Esneider Estela?

El momento de la pena todavía es en el juicio al momento de la acusación, en este caso hay una investigación abierta a efectos de definir exactamente qué es lo que ha hecho, está casi claro que ha habido una agresión contra una mujer, que esta agresión ha sido por venganza, no porque, la hermana de su ex pareja se oponía a que él se acerque y se oponía a su relación y lo insultaba, lo corría de la, entonces él ha tomado venganza de esta manera y la agredido a la mujer echándole gasolina y prendiéndola.

¿Por eso le pregunto cuál sería el delito cometido?

Hay una preocupación justamente en relación al delito e incluso desconocimiento por parte de sectores de la opinión pública y también de algunos líderes de opinión, conductores de programas en el sentido de que quisieran que esto sea un Feminicidio, en realidad la investigación está abierta, con lo que se tiene hasta el día de hoy (ayer), que es solo la versión de esta persona que acepta los hechos, y él dice que lo ha hecho por venganza, este hecho daría para un homicidio calificado, un homicidio agravado, un homicidio grave, y se califica, se agrava o aumenta la pena por el hecho de la ferocidad con la que ha actuado él sino tenía mayor motivo para agredir a esta señora por la crueldad con la que ha actuado al utilizar un combustible para que una persona sufra todas las consecuencias de quemaduras graves, de ser el caso y la señora falleciera como él ha querido, y también estaría agravado por, hemos dicho por la ferocidad, la crueldad y por el uso de fuego como elemento para lograr la muerte de una persona.

¿Esto entonces es gravísimo, pero no un feminicidio?

Claro este lo hace un hecho gravísimo de los asesinatos más sancionados por parte del ordenamiento, pero no necesariamente hace de esto un Feminicidio.

¿Por qué doctor no es feminicidio, y justamente el periodista Beto Ortiz, cuestiona al Ministerio Público de Cajamarca por no considerarlo como tal?

El cuestiona nuestra actuación porque quisiera entender que este hecho es un feminicidio, pero el artículo 108 del Código Penal peruano, establece que es la legislación a la que nosotros debemos regirnos como fiscales, establece que el feminicidio está constituido por la muerte que se da a una mujer, pero motivada por una cuestión de su condición de tal, es decir la muerte que se le da a la mujer relacionada a su condición, a un odio por su condición de género, es un odio por una causa directamente relacionada a su condición de mujer, una ex pareja, una pareja, una actual pareja, o una persona que tiene sometida a otra por cuestiones laborales, por cuestiones circunstanciales, de repente alguien que la vigile a otra persona bajo su dominio y abusa de esa condición y la somete y la mata, estaríamos hablando de un feminicidio, tenga una relación, haya tenido o aún no la tenga, y la mata por su condición de mujer.

¿En este caso de Juanita Mendoza no ha sido así?

En este caso la quiere matar por venganza porque no lo deja llegar a su casa, porque lo insulta y porque no quiere que esté con su hermana, entonces este móvil que él declara, no está relacionada a una condición de mujer que la están matando porque es mujer, lo está o quiere matar porque se opone a su relación. Ese hecho ha hacho que hasta ahora la Fiscalía este solicitando la prisión preventiva por el delito de Homicidio Agravado por los elementos que le he dicho, y no tenemos elementos, para sostener una tesis sobre feminicidio.

¿Nuevamente le pido que lo explique mejor. Porqué no es feminicidio?

Porque el Código penal dice: Será reprimido con pena privativa de la libertad, no menor de 15 años, el que mata a una mujer por su condición de tal.

¿De género?

Exacto de género, no, el que mata a una mujer por su condición de tal, incluso dice en cualquiera de los siguientes contextos, violencia familiar, acá no hay cuestiones de violencia familiar porque es la ex pareja de la hermana, coacción u hostigamiento o acoso sexual por su condición de mujer, tampoco se da, abuso de poder, confianza o cualquier otra posición o relación que le confiera autoridad sobre la gente, tampoco se da, y cualquier forma de discriminación contra la mujer independientemente de que haya o no una relación conyugal o de convivencia o de pareja con el agente, pero que haya de todas maneras un hecho de discriminación, y acá el señor no la está discriminando, se está vengando porque se opone a la relación que tenía con la hermana.

¿Y en este caso de homicidio calificado en grado de tentativa, cuánto le correspondería como pena máxima?

Hasta 35 años de pena privativa de libertad.

¿Pero lo familiares exigen cadena perpetua?

Lo que pasa es que no está previsto en la ley cadena perpetua, y si bien es cierto hay una cadena perpetua en el feminicidio cuando concurren varios agravantes, por ahora no tenemos elementos, pero porque digo por ahora, porque la investigación está abierta, y la señora felizmente está viva aun, esperemos lograr su versión, y de repente ella nos da nuevos elementos, pero solamente contamos con la versión de él, entonces si la señora da nuevos elementos que puedan dar para un feminicidio, el tipo se puede adecuar en cualquier estado de la investigación, pero hasta ahora no tenemos esos elementos y la fiscalía está haciendo un trabajo responsable.

¿Entonces que le puede responder al periodista Beto Ortiz para quien el caso de Juanita Mendoza es un feminicidio?

Cuestionamos, rechazamos, y nos pronunciamos en contra de cualquier expresión que quiera decir que en este caso la fiscalía no actuado como debe ser, que no ha tenido una actuación inmediata, y justamente una actuación además de inmediata, laboriosa de recoger pruebas, de actuar sobre la detención de la persona, de lograr que este confiese sus hechos, más allá de los móviles que él quiera confesar, y por supuesto de inmediato se ha pedido la medida que corresponde que es una prisión preventiva por el plazo máximo que concede la ley que es de nueve meses. El resto son expresiones como la del señor Ortiz en relación a la ignorancia, desconocimiento que tiene sobre el tema, y abusando justamente de que tiene la conducción que tiene del programa hablar sobre la actuación sobre personas que no pueden defenderse, porque a pesar de que hemos llamado en ese momento, no nos ha concedido la intervención en el programa, así que esperemos que el programa se rectifique por el bien de ellos mismos, por el prestigio de la fiscalía misma, del trabajo que estamos realizando los fiscales, pero rechazamos definitivamente este tipo de expresiones, porque las cosas no son como el periodista quiere que sea, sino las cosas son y se tipifican por el delito que los hechos nos dan, y los hechos definen el delito por el cual nosotros podemos actuar y evidentemente la ley que es la que recoge los delitos que nosotros tenemos que trabajar.