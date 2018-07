VENDEDORES DE PERIÓDICOS PREOCUPADOS

Gerencia Económica de la municipalidad quiere imponer ordenanza.

Impediría exhibir periódicos en sus puestos de venta

Gerencia de Desarrollo Económico no tiene ordenanza

Los vendedores de periódicos y revistas se encuentran sumamente preocupados por cuanto la Gerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Cajamarca a Cargo de Judith Meza, y también con la Subgerencia de este rubro municipal, quiere reducir los espacios de la venta de periódicos y revistas e incluso no exhibir los periódicos de venta al público

Según el dirigente de los expendedores de periódicos y revistas, Alcides Saucedo, los funcionarios de Desarrollo económico de la Municipalidad Cajamarca argumentan que ellos tienen una ordenanza vigente que autoriza a poner una especie de mesa de metro y medio, y de un metro de alto nada más, que tendrán que ajustarse a esa disposición.

Los dirigentes de venta de periódicos y revistas le han respondido o le han explicado en una reunión con ellos, que todos los distritos de Lima tienen su propia ordenanza de venta de diarios, revistas y libros, y en esa ordenanza allí se encuentra la regulación de acuerdo a lo que se necesita para exhibir los periódicos, ya que no se los puede amontonar en una mesa.

Nosotros incluso le hemos presentado una ordenanza municipal del Callao para que se den cuenta de cómo es, y también un proyecto de ordenanza que ha hecho nuestra federación de Lima, aunque eso va a demorar porque ellos ya están de salida.

Reunión con funcionarios municipales

En una nueva reunión con la gerente de desarrollo económico los dirigentes le han manifestado que no pueden reducir nuestros espacios de venta, además es prensa, y en cualquier parte del mundo estamos en el centro histórico, incluso le hemos enseñado fotos de puestos de venta en Italia, Francia, España, en todas partes del mundo en sus centros históricos, incluso hay una iglesia y no espacios reducidos, porque en esos países desarrollados valoran la cultura, los mismos gobiernos lesg construye sus módulos, sus puestos y los renueva cada dos, tres años, y ustedes como gobierno municipal en vez de promover cultura tratan de reducirnos, por último nos han amenazado hasta sacarnos a la vía de evitamiento y allí no vamos a poder instalarnos.

Siguen molestando a vendedores de periódicos

Nuevamente nos han dicho que van a salir a inspeccionar los puestos acompañados de la gerencia de centro Histórico quienes no ven por ejemplo los pasajes llenos de orines, hasta condones amanecen allí, allí se van a drogarse, no sabemos porque nos molestan, nosotros somos los mismo hace años.

Nosotros no vendemos otros productos como gaseosas, galletas, lo que si exhibimos son las promociones que sacan los periódicos de Lima como libros, y otros productos que en su mayoría son de cultura como colecciones de música etc. eso es cultura, no vendemos golosinas, Ud. se va al centro de Lima todos los puestos de periódicos venden gaseosas, chicles, cigarros y otros, y si hay algún puesto en Cajamarca que hace eso nosotros lo retiraremos.

Ellos no tienen ordenanza sobre nuestro rubro, nosotros le hemos presentado un proyecto al respecto, ellos quieren aplicarnos la ordenanza que han sacado para el comercio ambulatorio. Nosotros hemos conversado con el gerente anterior, quien nos dijo que esa ordenanza que tenían era especialmente para el comercio ambulatorio de Tayabamba, de los mercados, no para nosotros.

Contra la Libertad de Expresión

La actitud de estos funcionarios de desarrollo económico de la MPC dice Alcides Saucedo, estaría yendo contra la libertad de expresión, es más nosotros permitimos y eso regula la vida democrática del país, si insisten estarían atentando contra la libertad de expresión porque es una cadena, lo hacen los periodistas, luego lo imprimen y nosotros lo vendemos.

Nuestro rubro tiene su propia ley

Alcides Saucedo dirigente de los canillitas en Cajamarca dice que todas las ciudades del Perú tienen su propia ordenanza e incluso en el mundo, una cosa es una ordenanza para el comercio ambulatorio y otra cosa es para nuestro rubro de expendedores de venta de periódicos y revistas por ser un rubro de cultura y se tiene que tener un trato especial. Nuestro rubro tiene su propia ley la 10674, la cual le ordena al Ministerio de Justicia y al Ministerio de Trabajo que nos proteja de los abusos de las municipalidades.

No creemos que el alcalde Manuel Becerra, este de acuerdo con lo que están haciendo sus funcionarios de Desarrollo económico.