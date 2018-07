Trujillanos critican postulación de Marina Mora a vice gobernadora regional

Días atrás, la ex reina de belleza y postulante a vicegobernadora regional de La Libertad, por el partido político “Nueva Libertad”, Marina Mora, participó de un evento, en donde se le consultó sobre el proyecto Chavimochic, a lo cual solo atinó a responder que se debe analizar a profundidad, lo cual refleja su desconocimiento por un proyecto de envergadura para nuestra región. Panorama Trujillano recorrió las principales calles de nuestra ciudad para preguntar a los ciudadanos que opinan sobre la candidatura de Marina Mora y sobre sus declaraciones dadas sobre El Proyecto Especial Chavimochic.

“Ella es una ex reina de belleza, no es la persona adecuada para postular a vicegobernadora regional porque no sabe nada de política, está de más su postulación. Respecto a lo de Chavimochic, ósea ella tiene que ganar recién para enterarse de las cosas importantes que sucede en nuestra región, acaso no lee, es inculta entonces, porque lo de Chavimochic no solo se sabe acá sino también en Lima, más bien la invito a leer portales web o periódicos, para que se entere lo que sucede aquí”, exhortó Jorge Huamán.

“La señora (Marina Mora) no tiene ni la más mínima idea de lo que es gestión pública o proyectos de inversión, a lo mejor sólo postula para hacer labor social y por eso lado me parece bien, total no tenemos muchas opciones, o mejor dicho son las mismas de siempre”, manifestó Luz Palomino.

“Bueno creo que ya es momento de que una mujer pueda gobernar nuestra región, siempre veo que ganan los varones y creo que hay que darle oportunidad a Marina Mora, tal vez no sepa de política como ella misma lo admite y me gusta eso, no es farsante como todos los demás, que se meten un palabreo de a metro para que al final no hagan nada, hay que tener cojones para postular y admitir, desconozco de esto o lo otro, eso es mejor a que mienta como la mayoría de los otros políticos”, aseveró César Rivera.

“Todo bien con su postulación, toda persona tiene derecho a hacerlo, pero me parece totalmente desatinado ese comentario que ya cuando este adentro analizará profundamente lo de Chavimochic, de eso solamente se puede sacar una conclusión y es que no le preocupa nuestros mayores problemas, porque si le interesarán ella supiera un poco nuestros principales problemas, pero ella demuestra que no sabe de estos, entonces ¿qué quiere?, ganar para llevarse dinero, no es así pues, si postula debe hacerlo porque quiere ayudarnos y no solo por beneficio propio”, exhortó Martín Cruz.

“Es en serio que ella está postulando?, no puede ser, ósea ahora hasta el perro puede postular para un cargo público, además ella ni vive acá, siempre está en Lima y la HE visto que últimamente ha salido en la televisión, pero no por ayudar a alguien, sino por salir con alguien, nosotros los trujillanos no queremos una figura pública que solo quiera tener más fama, necesitamos personas con vocación de servir al pueblo”, afirmó Pablo Asmat.

“Si no me equivoco, Nueva Libertad, es el partido de Rosa Núñez, no pues, esa señora seguro que la llamó porque Marina Mora es conocida, para que así algunas personas que tal vez admiren o quieren a la ex reina de belleza voten por ella, entonces es cierto que ahora se escoge a dedo a los candidatos, porque no creo que alguien con criterio haya votado para que esta mujer entre en política, yo no le niego, ella puede postular, pero “zapatero a su zapato” pues, si ella no sabe nada de gestión pública, como ya lo demostró al desconocer lo de Chavimochic, que va a poder hacer por nuestra región, por favor que solo haga sus eventos de belleza o moda, pero que no venga aquí a malograr la política, más de lo que está”, acotó, Mauro Zavaleta.

“Esto ya es el colmo, esa mujer hace quedar a la política como un chiste, como alguien que quiere ser vicegobernadora regional, no va a saber sobre Chavimochic’, es como preguntar a un niño cuanto es uno más uno y que no sepa, que esta señora se quede en lo suyo y no postule a nada, no le da vergüenza, hasta mí me da vergüenza ajena que alguien este postulando sin saber nada de proyectos”, afirmó Cristian Vega.

“Por un tema de reconocimiento e imagen de la mujer en la política me parece genial que este postulando, pero ha tenido que prepararse, le aconsejo de buena manera que lleve un curso de política, de liderazgo, de opinión, pero más que toda preparación, se tiene que acercar al pueblo, preguntarle sus necesidades y ya de por si crear un plan para solucionar todo tipo de problemática, no puede estar postulando sin tener un plan de trabajo y desconociendo un proyecto tan importante para nuestra región, como lo es el de Chavimochic, expresó Lilia Vílchez.

“Me parece una apuesta fuera de lugar por ese partido, si quieren ganar notoriedad que se traigan a un buen líder, con valores y estudios sobre todo, no pueden traer a esta mujer, sin saber nada de nuestra región, por lo menos debieron haberla preparado, dictarle una charla sobre lo que vivimos aquí y que sepa cómo responder, no puede decir, no sé de esto o simplemente dar vueltas al asunto sin dar una respuesta exacta, de que estamos hablando, es nuestro futuro, no un concurso de belleza que dura una semana y , ser gobernador o vicegobernador que es a lo que ella apunta es un proyecto a largo plazo, mejor que lo piense mejor y se retire antes de las elecciones”, manifestó José Pastor.

“La verdad es que del tema de la política ya nada me sorprende, desde hace algunos años ya hemos visto a varias personas que no merecen ocupar puestos de autoridades, sin embargo, lo están ocupando y más adelante en el transcurso de su gestión se ven las consecuencias, porque no tienen la capacidad suficiente como para poder liderar y brindar soluciones a los problemas que podamos afrontar como región o localidad. En cuanto a su manifestación sobre lo de Chavimochic, me parece una desfachatez total, como una persona que quiere postular a ser vicegobernadora regional no va a saber un tema tan importante como es el de Chavimochic, el hecho que diga que necesita analizarlo primero, hace referencia a su desconocimiento acerca de la problemática que estamos pasando con ese proyecto desde hace tiempo”, aseveró Irma Garay.

Con todas estas declaraciones se puede deducir que la postulante a vicegobernadora regional de La Libertad, por el partido político “Nueva Libertad”, Marina Mora, no tiene mucha aprobación por el pueblo trujillano; critican su desconocimiento por un tema tan trascendental, como es el Proyecto Especial Chavimochic, pero otros también, ven con beneplácito que una dama postule a la vice gobernación de La Libertad.