Trujillanos celebraron

En una arrolladora presentación, Carlos A. Mannucci goleó en Ica 5-1 a Sport Victoria, resultado que manda a los iqueños a la zona de descenso junto a Willy Serrato.

El cuadro local se puso en ventaja a los 18′ con un gol de penal de Jimmy Roca. Los carlistas reaccionaron y a los 26′ Osnar Noronha anotó el empate 1-1.

En el segundo tiempo el argentino Marcelo Pappano (64′) le dio vuelta al partido para Mannucci. Los trujillanos aprovecharon lo espacios que dejaban los locales y con goles de Jiménez (73′) y un doblete de Karl Fernández (84′ y 90′) terminaron cerrando la goleada trujillana en Ica por 5-1.

Este resultado deja a Sport Victoria en la zona de descenso y con los reclamos de los hinchas en el Picasso Peratta, que se dieron cita esta tarde en el estadio.

POETA IMBATIBLE

César Vallejo superó 2-0 a Willy Serrato en el Estadio Municipal de Casa Grande. El cuadro ‘Poeta’ es sólido líder del ascenso.

El primer tanto del partido llegó a los 10 minutos gracias al lateral Elsar Rodas, que le brindó tranquilidad al equipo dirigido por ‘Chemo’ del Solar.

En el segundo tiempo, Vallejo fue ampliamente superior pero no pudo reflejarlo en el marcador hasta la última jugada del partido cuando Jeremy Rostaing marcó el 2-0 sobre los 96′.

Con este triunfo, los ‘Poetas’ sumaron 31 puntos en la Segunda División, son cómodos líderes a falta de una fecha para culminar la primera rueda. En tanto, Serrato es colero absoluto con 8 unidades y peligra su permanencia.

LA TABLA – SEGUNDA DIVISIÓN

EQUIPOS PJ PG PE PP PTS César Vallejo 13 10 1 2 31 D. Hualgayoc 13 7 3 3 24 Cienciano 13 7 2 4 23 Mannucci 13 6 5 2 23 Unión Huaral 13 7 2 4 23 Juan Aurich 13 6 2 5 20 Los Caimanes 13 5 4 4 19 Santa Rosa 13 6 1 6 19 Atlético Grau 13 4 6 3 18 Alfredo Salinas 14 5 3 6 18 Alianza Atlético 13 4 2 7 14 D. Coopsol 13 1 8 4 11 Sport Loreto 13 3 2 8 11 Sport Victoria 13 2 3 8 9 Willy Serrato 13 2 2 9 8

OTROS RESULTADOS

Atlético Grau 2-2 Coopsol, Unión Huaral 5-0 Sport Loreto, Juan Aurich 0-1 Alianza Atlético

PRÓXIMA FECHA

Alianza Atlético vs. Hualgayoc, Carlos Mannucci vs. César Vallejo, Deportivo Coopsol vs. Sport Victoria, Los Caimanes vs. Atlético Grau, Santa Rosa vs. Cienciano, Sport Loreto vs. Juan Aurich, Willy Serrato vs. Unión Huaral