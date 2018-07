CONVIAL Sierra Norte se niega a instalar giba en Huambocancha Alta

Propósito de pobladores es evitar accidentes de tránsito

Pobladores del Centro Poblado Huambocancha Alta presentaron un memorial, solicitando la instalación de una giba para prevenir accidentes por exceso de velocidad.

No obstante, el representante de la empresa Convial Sierra Norte Cajamarca, respondió, “no puedo hacer gibas cada 100 metros”.

El funcionario también mencionó que ya hay un acuerdo con el Alcalde del mencionado Centro Poblado para instalación de gibas en algunos puntos de la zona, pero no en el lugar que la población solicita, para lo cual los pobladores rechazaron la decisión autoritaria del alcalde a espaldas del pueblo.

Los pobladores advirtieron que la autoridad no conoce la necesidad de la población, “nosotros somos los afectados por que vivimos en la vía”, el alcalde no puede decidir por nosotros porque quizás no vive cerca de la vía, mencionaron.

Mediante el memorial los pobladores se quejan del exceso de velocidad con que transitan todas las unidades de transporte, lo cual pone en grave riesgo la vida e integridad de los transeúntes y población de la zona.

En el memorial se hace referencia a los accidentes que ya se han producido en la zona por el exceso de velocidad, los mismo que señalan haber cobrado varias vidas humanas, señalan además en los últimos tiempos la población se han incrementado, haciendo una zona muy poblada y transitada, por escolares y personas que acuden al puesto de salud entre otros.