Luis Enrique es nuevo DT de España

España no dio la talla en el Mundial Rusia 2018. No mostró un buen juego, pasó como primero a octavos de final por diferencia de goles y en la ronda de los 16 mejores cayó ante el anfitrión por penales. Es por ello que Luis Enrique se convirtió en el nuevo entrenador de ‘La Roja’, tras la confirmada marcha de Fernando Hierro.

Así lo anunció este lunes la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) a través de una concurrida conferencia de prensa. El anuncio de la llegada de Luis Enrique lo hizo el presidente de esa institución, Luis Rubiales.

“Se ha aprobado con unanimidad la contratación de Luis Enrique como seleccionador para los próximos dos años”, señaló Rubiales tras una reunión de la junta directiva de la RFEF. Según avanza el diario AS, no tiene cláusula de rescisión y llega con su propio staff técnico.

El citado medio de la capital española añade que el ex Barcelona, Celta de Vigo y AS Roma de la Serie A de Italia propondrá a Juan Carlos Unzué como segundo entrenador y a Rafael Pol como preparador físico.

Se espera que Luis Enrique entregue su primera lista de convocados el próximo 31 de agosto. Y es que el cuadro español se verá las caras ante Inglaterra y Croacia en duelos amistosos por fecha FIFA.