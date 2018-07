“CAMPAÑA DE NIÑOS CON LABIOS FISURADOS FUE UN ÉXITO EN CAJAMARCA”

El último fin de semana se realizó en Cajamarca una campaña de Labio Leporino, la que fue organizada por el Club de Leones y el Hospital Regional de Salud de Cajamarca. Sobre esta campaña el Dr. Wálter Zegarra, principal promovedor de la misma nos detalla lo siguiente:

¿Dr. Zegarra el sábado 07 de julio realizaron una campaña de labio leporino. Cómo les fue en dicha campaña?

Hemos concretado una campaña de niños fisurados, vamos sacándole el nombre de leporino, porque por la historia lepus es liebre, y son masas que merecen una conciliación especial, entonces vamos hablar de niños fisurados.

¿En qué ha consistido esta campaña de niños fisurados?

Hemos estado en la ciudad de Cajamarca, hemos hecho una evaluación de 16 pacientes en el Hospital Regional, y quiero agradecer la cortesía de parte del Director del hospital, Tito Urqueaga, que con su generosidad y caballerosidad nos abrió las puertas y hemos podido y hemos podido realizar exitosamente esta campaña.

¿Todas estas 16 personas han sido beneficiadas?

Sí bien es cierto hemos evaluado a estas 16 pacientes, solamente hemos tenido la oportunidad de operar a seis.

¿Por qué solo a seis?

Por circunstancias diversas, uno porque eran niños que tenían un seguro, y los niños que tenían seguro no pueden ser aceptados en el Ministerio de Salud, si eran operados tenían que hacer una cancelación de X cantidad de dinero. Bueno nosotros hemos hecho todo respetuosamente, hemos hecho esta campaña.

¿Con qué equipo de médicos ha contado esta campaña?

El equipo de cirujanos pertenece a un programa que se llama PROLAPAR, Programa de labio y paladar, y todos ellos trabajan en la Clínica Zegarra de Cirugía Plástica de Trujillo y de Lima, y la subvención se hace a través de una fundación.

¿Cómo se llama la fundación?

Esa fundación lleva el nombre de mi madre, se llama Fundación “Margarita”, y cuyos objetivos es operar a niños fisurados, rehabilitar a niños fisurados, también atendemos a secuelas de quemaduras, reconstrucción de mamas amputadas por cirugías y trabajos de investigación.

¿Es la primera vez que realizan este tipo de campaña?

No, ya aquí en Cajamarca ha habido muchísimas veces, estas campañas vienen organizadas por el Club de Leones – Cajamarca el Progreso, bueno paso el tiempo, pero lógicamente hacer una campaña cuesta dinero, imagínese el traslado, el alojamiento, la alimentación de todo el equipo de profesionales.

¿Cuántos profesionales han intervenido en esta campaña?

Bueno el equipo está constituido por diez profesionales, dentro de ellos hay cirujanos plásticos, quienes manejamos estos es el Dr. Walter Zegarra Carranza, el doctor Walter Sánchez Ávila como cirujanos plásticos, y tenemos los asistentes, por ejemplo el Dr. Federico Zevallos, es un integrante de la clínica desde hace muchos años, luego tenemos asistentas, enfermeras, anestesiólogos, es la conformación del equipo.

¿Piensan realizar otra campaña en Cajamarca?

Bueno mire, ustedes como, n o digamos el cuarto, es el quinto poder, el periodismo es el quinto poder, yo creo que si ustedes apoyan esto, nosotros encantado de venir aquí a Cajamarca operar, todo depende de que nos abran las puertas, eso no es costo alguno para los organizadores, lo único que tiene que hacer es la convocación con la prensa, hacer la captación de los pacientes, evaluación de los pacientes y nosotros venimos gentilmente a operar gratuitamente.

¿Cómo se podría hacer la selección de estos pacientes?

Bueno, yo creo que coordinar con el Club de Leones, ellos podrían dar toda la orientación para la captación de los pacientes. Pero por otro lado si nosotros estamos operando, allí no nos quedamos.

¿Qué otros paso siguen?

Tenemos que rehabilitarlos que es lo más importante, o sea estos niños deben ir a la ciudad de Trujillo, tenemos un centro de rehabilitación donde hay fonoteólogos, o sea profesionales que se dedican a la articulación de la palabra, odontólogos, pediatras, tenemos psicólogos, otorrinos, es todo un equipo completo.

¿Cuál es el objetivo de todo esto?

Mire el objetivo de todo es rehabilitar íntegramente a estos niños fisurados.

¿Dr. Y que es lo que produce que un niños nazca con el labio fisurado?

Hay una serie de causas, pero lo que si conocemos es que es genético, es decir padres que tiene este problema van a tener hijos, felizmente no tan directos, esto quiere decir, si tú tiene un labio leporino, tui hijo na va a nacer con eso, de repente tus nietos salen con un problema, pero felizmente como le digo no es directo, sin imagínese la cantidad de niños fisurados que tuviéramos.

¿Y en esta oportunidad no ha habido complicaciones con los niños operados?

No gracias a Dios todas las cirugías han sido exitosas, los niños ya están de alta en perfectas condiciones, y los estamos llevando a Trujillo. Nosotros tenemos un convenio con dos empresas de transportes, TRC y EMTRAFESA, se ponen en contacto aquí con un club de Leones quienes los orientan, les consiguen pasajes ida y vuelta totalmente gratis para el niño y la madre, ahora si quiere ir el papá, la abuelita, el tío, allí ya tiene que pagar su bolsa.

¿Finalmente que le puede decir a los cajamarquinos?

Decirle que nosotros Clínica Zegarra de cirugía plástica de Trujillo y Lima, así como la Fundación Margarita y el programa PROLAPAR del Club de Leones está a vuestra disposición para colaborar en la solución de este problema muy difícil, porque nosotros los hacemos con honestidad, con respeto, con humildad y con mucho nivel científico