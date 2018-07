¿Los menores de 18 no son ciudadanos?

Estuve pensando por qué en el Perú está tan ausente la voz de los niños. Por qué existe esta imagen de niño como un pequeño adulto, alguien que tiene que esperar 18 años para tener derechos plenos, capaz de tener voz, presencia, opinión, derechos a intervenir en la vida social con propuestas y demandas, asumiendo responsabilidades para colaborar en el cuidado del medio ambiente, el orden y limpieza del entorno, el nivel de ruido en el ambiente, denunciando las injusticias -con la misma escucha que merece un adulto-.

Escuché luego el comentario de una colega que me decía que de acuerdo al artículo 30 de nuestra constitución, “son ciudadanos los peruanos mayores de dieciocho años.Para el ejercicio de la ciudadanía se requiere la inscripción electoral”. En otras palabras, la ciudadanía está ligada a la capacidad electoral, por lo que no debe sorprendernos que cumplida la obligación de votar (muchos lo hacen solo para no fastidiarse en trámites o pagar multas) no haya mayormente una participación ciudadana para todos los otros fines.

¿Qué pasaría si reformuláramos nuestra imagen de ciudadanía, involucrando a todos los nacidos peruanos, sin distinción de edad? Así como se plantean edades para ciertos derechos como el de ser elegido congresista a partir de los 25 años o para presidente los 35 años o para acceder a la jubilación a los 65 años; así como las penas por diversos delitos consideran la edad del delincuente y del afectado, pueden plantearse edades para el ejercicio de ciertos derechos a ejercer funciones públicas, pero sin sacrificar los derechos fundamentales comunes a todos los nacidos peruanos: vida, seguridad, protección social, a lo que podemos sumar el derecho a ser escuchado (aun si se trata del llanto del bebe), no ser maltratado, tener una presencia respetada, a crear, opinar, aportar, asumir responsabilidades en relación al bien común.

Quién sabe si logramos imaginar a los niños como ciudadanos nuestro vínculo con ellos sería distinto, nuestro sentido de lo que es educación ciudadana sería más significativo, nuestro respeto a su derecho a tener éxito sería mayor -sobre todo en la escuela-, y el compromiso de ellos con la construcción de una sociedad justa, solidaria, democrática y pacífica sería mucho mayor.