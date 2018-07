Se incrementa casos de Influenza en Cajamarca

Director de Hospital descartó que se trate de una epidemia

Hasta el momento ya se registran tres fallecidos

El Dr. Tito Urquiaga, Director del Hospital Regional de Cajamarca, indicó claramente que “actualmente existe un aumento de casos de influenza, pero esto no debe considerarse como una epidemia”.

“En el HRC todos los meses recibimos pacientes con diagnóstico clínico de influenza, en promedio de 6 a 8 en forma mensual. Pero en el mes de mayo subieron a 12 y en el pasado mes de junio a 16, en general en lo que va del presente año ya hemos tenido 36 pacientes con esta dolencia” manifestó.

“De todos estos casos, se ha confirmado que 14 son H1N1 que son los casos más graves y de estos últimos hay 3 fallecidos. Esto quiere decir que estamos ante un riesgo, especialmente la población muy joven y los mayores a 60 años. Los tres fallecidos son personas mayores de 60 años” agregó.

Consultado sobre si esta data podría calificar como una epidemia, el galeno respondió que “Esto es calificado como un aumento inusual, no se le puede aplicar el término de epidemia, porque esto último significa que sería algo que no podemos controlar o contra lo que no tenemos capacidad de respuesta”.

“Los casos presentados hasta el momento no ha vulnerado nuestra capacidad de respuesta. Si bien es cierto que a veces nos vemos apremiados por la falta de camas, también es cierto que lo estamos manejando y que tenemos los medicamentos, el personal y los ambientes necesarios. Sin embargo, si estas cifras se duplicaran, entonces si nos veríamos en un riesgo muy serio” finalizó.