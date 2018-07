“Magistrados comprometidos en componendas, coimas y actos de corrupción deben de ser sacados inmediatamente”

Panorama conversó con la congresista de APP, Gloria Montenegro, sobre los audios propalados por los medios de comunicación de la capital de la república y que comprometen a altos magistrados del Consejo Nacional de la Magistratura y del Poder Judicial en supuestos actos de corrupción.

¿Congresista Montenegro el Poder Judicial y el Consejo Nacional de la Magistratura están en el ojo de la tormenta por unos audios que revelan una serie de actos irregulares de sus integrantes. Es más se han divulgado nuevos audios?

En primer lugar que condenamos no solamente a las personas, sino a estas instituciones porque lamentablemente la poca credibilidad que tenían, se viene al suelo, porque lamentablemente fallan a la población, porque lamentablemente corre dinero detrás d cada gestión.

¿Qué es lo que se tiene que hacer congresista?

Pedimos que el Consejo Nacional de la Magistratura se ponga los pantalones, retiren a Iván Noguera, a Julio Gutiérrez, a Guido Águila, esa gente tiene que estar fuera mientras se hacen las investigaciones.

¿Y qué se debe hacer con el juez Supremo César Hinostroza, también comprometido en los audios, quien sale a los medios como si nada hubiese pasado?

Sobre todas las cosas pido al Poder Judicial, pido a nombre de todos los peruanos, sobre todo las mujeres y niñas violadas, maltratadas que el señor César Hinostroza, sea retirado, ahorita deben estar sacando más pruebas del Poder Judicial, y al señor Walter Ríos, que es presidente de la Corte de Justicia del Callao, igualmente,. Cuando se lo va a suspender, y la OCMA juega un rol fundamental.

¿Todo indica que la corrupción viene desde lo más alto?

Estamos ante una situación de desprestigio institucional, y en donde las cabezas no son capaces de poner orden de manera inmediata, igualmente hago una autocrítica al congreso, porque en lugar de dar diez días a la Comisión de Justicia debió dar tres días, y solucionar este problema, de tal manera que esta gente del Consejo Nacional de la Magistratura sea retirada, removida, separa como lo dice el artículo 157 de la Constitución de la república.

¿Bueno pues, pero también se mencionan a gente ligada a la política?

Lamentó muchísimo que esto se mueva también en los entornos políticos, ahora resulta que ya está la señora K, como el señor Oviedo ahora resultan involucrados, que lamentablemente están unidos a esta gente tan desprestigiada que le hace tanto daño al país. Yo sé que en Cajamarca, en La Libertad, y en toda la zona norte estamos hartos de tanta, de tanta corrupción.

¿Congresista cree que la señora K mencionada en los audios pueda ser la señor Keiko Fujimori?

Nosotros no podemos dar fe de algo, se tiene que investigar, pero han estado bien calladitos, todos los líderes de Fuerza Popular y el Fujimorismo no han dicho nada, pero lamentablemente sale ayer la señor Keiko con tuiter que no explica nada, y que lamentablemente más bien la pone en evidencia, y lamentamos mucho que se muevan en estos entornos delictivos gente que quiere dirigir el país, lamentamos muchísimo todo lo que está pasando.

¿César Hinostroza no quiere decir quién es la señora K?

No solamente quiere decir quien la señora K, sino que este señor Hinostroza ha tenido que ver con el caso de supuesto lavado de activos en la que estaría comprometida la señora Keiko y su ex secretario general de su partido.

¿Qué le queda hacer al congreso, según Ud. diez días es poco para este caso de los audios que comprometen a altos magistrados del CNM y el Poder Judicial?

Con todos estos antecedentes queridos amigos de Cajamarca, es para tomar decisiones hoy día, máximo el viernes, diez días para que para analizar el lio que los salva, para analizar que, encima muchos salieron a rasgarse las vestiduras, no por la niña violada, no por la madre que pierde su casa en un juicio por estos sinvergüenzas que todo lo ven coima, no por esas mujeres maltratadas que nunca encuentran justicia.

¿Y cuál era la preocupación?

Sabe de qué se preocupaban, de cómo han salido los videos, de dónde han salido, quién ha grabado esos audios, ese es el pecado mortal que tenemos ahora en nuestra justicia.

¿Los denunciantes de estos audios ILD – Reporteros han sido intervenidos por fiscales, porque no los implicados en todo caso?

Han sido invadidos en una acción, por decir lo menos, totalmente desordenada, sin autorización debida, y que lamentablemente es una muestra de un abuso total, a quienes tienen que reservar, a quienes tienen que cuidar su información, a quienes gracias a los que muestran hoy día de la podredumbre en que esta el Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, la Fiscalía.

¿Ya hay denuncia constitucional contra estos señores en el congreso?

Si se ha presentado denuncia constitucional, va a seguir su rumbo, pero lamentamos muchísimo que no se lleve esto con más agilidad, y yo creo que la parte más inmediata con la que se puede trabajar, no es a través de la acusación constitucional, sino de hacer efectiva la remoción, cumpliendo el artículo 157 de la Constitución, de manera más pertinente, de manera más expeditiva podemos sacar esto adelante.

¿Esto deja no solo mal parado al Poder Judicial, sino al país, pueden correrse las inversiones, etc.?

Aparte de eso es mucho más grave, porque si no hay un Poder Judicial sólido, si el sistema de justicia no funciona, no funcionan las inversiones, no funcionan los temas sociales como los que le estoy contando, a cuanta gente les quitan sus tierras y gana el que paga más al juez, no podemos sacar una partida si el secretario no le pide sus cien soles primero, es un tráfico de todo nivel. Más 20 mil trabajadores en el Poder Judicial saben o no saben cómo se mueve el poder Judicial.

¿Pero no se denuncia, callan?

Sabe porque no denuncian, porque al correcto, a la persona correcta, la botan, y al delincuente, al corrupto, lo dejan en la institución, por eso estamos pidiendo, y lo he pedido en el pleno del congreso en reiteradas oportunidades, proteger a los funcionarios, al personal, al trabajador que denuncia actos de corrupción, hay que protegerlo, cuidar su trabajo, y premiar a aquel que muestra cómo se puede superar esa falta, que procesos se tienen que cambiar para que esos actos de corrupción no vuelvan a pasar.