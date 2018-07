la Juventus presentó  oficialmente a  Cristiano Ronaldo

El fichaje más importante del fútbol en los últimos años.

Cristiano Ronaldo fue finalmente presentado de manera oficial como nuevo jugador de la Juventus de Italia, en una conferencia de prensa organizada por el club turinés para mostrar al mundo el fichaje más importante del fútbol en los últimos años.

El crack portugués se mostró muy feliz de llegar a su nuevo equipo, en el que buscará hacer historia, pues la búsqueda de nuevos retos en su carrera fue crucial para tomar la decisión de llegar a la Serie A y conquistar nuevos títulos.

“Ha sido una decisión fácil por el poder que tiene la Juventus, que es uno de los equipos más fuertes del mundo. La decisión la tomé hace tiempo. Voy a encontrar un gran entrenador, un gran presidente y un gran club. Soy una persona que pienso en el presente. Soy joven, me gusta el fútbol y me gustan los desafíos. Mi carrera ha sido estupenda. Algo que no hubiera pensado. Es un nuevo reto y estoy preparado. Estoy tranquilo y confío en que va a ir todo bien”, manifestó CR7.