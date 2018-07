“NO SÓLO DEBE HABER REFORMA DEL PODER JUDICIAL, SINO UN CAMBIO TOTAL”.

Panorama conversó con el congresista del Frente Amplio Justiniano Apaza, sobre los audios divulgados y que siguen divulgándose donde están comprometidos en tráfico de influencia varios integrantes del Poder Judicial y del Consejo Nacional de la Magistratura.

¿Congresista Apaza siguen saliendo audios donde están comprometidos integrantes del Poder Judicial y del Consejo Nacional de la Magistratura?

Sí, ya yo he manifestado mi posición y les he cursado un oficio al CNM en el sentido de que por dignidad, por respeto al pueblo deben de renunciar inmediatamente y no aferrarse a sus cargos.

¿Deben renunciar todos?

Todos los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, porque no tiene autoridad moral para poder designar, ratificar o destituir jueces o fiscales, eso hasta mientras se hagan las investigaciones, porque la comisión que ha nombrado el Presidente de la República puede ser muy buena, tiene solo quince días.

¿Dicha comisión es para hacer una reforma del Poder Judicial?

No puede ser simplemente reformas, queremos un cambio total, no queremos que se haga por partes los del Frente Amplio, consideramos que no tenemos autoridades. El Ejecutivo corrupto, el Legislativo peor, los Poderes Judiciales podridos, entonces que esperamos de este país,, tiene que haber un cambio total, por eso cuando salen a las calles y dicen que se vayan todos, debemos irnos todos, todos porque este congreso no tiene la confianza, tenemos que tener nuevas reglas de juego, no con las mismas para las elecciones, donde los corruptos, los que tienen juicios, los que tienen sentencias, los traficantes, los que lavan dinero, los que apoyan a las grandes mineras, a las grandes empresas, no deben participar en el congreso.

¿Por qué Congresista?

No deben porque el congreso debe ser un ente neutral donde haya calidad y transparencia.

¿Eso de quien depende para que haya un cambio histórico. De Vizcarra o de quién?

Yo creo que depende de la movilización de las clases populares, de las clases necesitadas del pueblo en general, lamentablemente no tenemos un líder nacional, ni político, ni militar, ni uno que zanje definitivamente contra la corrupción.

¿No hay otra forma?

No hay otra porque los corruptos no van a sancionar a los corruptos, porque es una cadena donde están inmersos todos en los delitos, la clase política, la clase judicial, la clase ejecutiva, es decir, hay una descomposición social en el país, y quien debe hacerlo, creo que las masas, lamentablemente decía, n o hay un líder, ni civil, ni militar que podría tomar de una vez la definitiva situación de cambiar a este país desde abajo, porque la corrupción es de arriba hacia abajo, porque cuando uno se queja hacia un autoridad lo elevan a Lima y en Lima se quedó porque allí está el meollo de la podredumbre.

¿Al parecer se divulgarán más audios (ayer) donde estarían comprometidos hasta congresistas?

Y, no solamente eso, no solamente eso, el congreso ahorita, ahorita en este momento debería tomar una decisión política de determinar la destitución inmediata de los miembros del CNM porque está dentro de sus atribuciones.

¿Por qué no lo hace?

Qué sucede, la mayoría fujimorista está inmersa en la corrupción, por tanto, otorongo no come otorongo, y entonces mientras no suceda eso el país va continuar con eso, hemos visto que en el congreso el fujimorismo ha demostrado que para la corrupción son los mejores, y entonces que va a ser contra esto, nada, por eso pensamos que tiene que haber un cambio total.

¿Los audios interceptados son o no pruebas licitas?

Según el señor Gorriti que es periodista y jefe de estas agencia noticias, no, es investigado previa autorización del juez, entonces son garantía de la verdad, no son hechos en forma ilícita, y eso lo ha manifestado Gorriti, a autorización judicial a través de un juez que han hecho las investigaciones, por eso es que se han divulgado esos audios.

¿Los que denuncian y divulgan los audios ahora quieren ser investigados, IDL – Reporteros ha sido intervenido por un fiscal sin autorización alguna?

Sí, pero felizmente se ha corregido eso, ha sido un apresuramiento, felizmente se has corregido, y ojala sigamos por el sendero de la claridad y la transparencia.

¿Ud. cree en lo dicho por el Presidente del Poder Judicial Duberlì Rodríguez que han bajado la guardia en la lucha contra la corrupción, que descarta renunciar a su cargo y que la reforma debe pasar por estar presente el Poder judicial?

Yo creo que Duberlí es una persona honesta, creo ha demostrado con claridad su posición, ha destituido inmediatamente al mal asesor que ha tenido, que ha tomado su nombre, yo creo que esta comisión que se ha nombrado, no va a poder hacer una reforma total y tiene que hacer con partes, y quienes tiene que hacer, el Poder Judicial tiene que intervenir, tiene que intervenir porque son parte, parte de lo que está sucediendo.

¿Ud. le tiene confianza a esta comisión de reforma designado por el ejecutivo?

Le tengo gran respeto por las personalidades que están, pero confianza para que hagan una reforma, no.

¿El impedimento de salida del país debe ser para todos los implicados?

No solamente para todos, deben renunciar y someterse a la investigación, que ganamos con juicios que no puedan salir del país, si siguen saliendo, siguen maniobrando, siguen manejando la corrupción.

¿Qué opinión sobre la bajada de dos puntos de la popularidad de Vizcarra según la última encuesta?

Bueno pues eso es la realidad, son fotografía del momento y Vizcarra debe reflexionar y ver que se va hacer.