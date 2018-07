Carmita Calva Guerrero: Tengo derecho a trabajar

Estoy preparada para desempeñar las funciones en las que tenga que participar

Carmita Calva Guerrero, señaló que el hecho de ser la hermana de Gregorio Santos es una situación mediática, “Pero yo al igual que cualquier persona, tengo derecho a trabajar”.

“Yo estoy preparada y capacitada para desempeñarme en las funciones en las que participe. Por lo tanto, creo que no hay en ninguna parte un documento o un criterio donde diga que por ser hermana de Gregorio Santos, no pueda desempeñarme en el cargo que me compete de acuerdo a la profesión que tengo” manifestó.

Según la nómina del mes de julio del 2018 del Gobierno Regional de Cajamarca del mes de julio 2018, Carmita Calva Guerrero figura como asesora FAG de esa entidad, con el contrato 04-2018-GR.CAJ, en la cual se estipula que tiene un sueldo mensual de 6,000 soles mensuales y que tiene como profesión Licenciada en Educación.

Cabe indicar que la mencionada nómina, da como resultado un gasto de 80,000 soles mensuales para cumplir con los haberes de los 12 Asesores FAG que trabajan actualmente para el Gobierno Regional de Cajamarca.

Consultada sobre si tendría planes para postular en las elecciones presidenciales y congresales, Carmita Calva respondió que “No hablo del futuro sino del presente. Yo soy una militante del MAS y una ciudadana, y puedo tentar o anhelar cargos políticos más adelante, pero eso lo decide el pueblo. Por ahora estamos trabajando y participando por ahora en el proceso electoral 2018 que ya se avecina” finalizó.