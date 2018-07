ADEX CUMPLE 45 AÑOS PROMOVIENDO EL DESARROLLO DEL PAÍS

Los despachos totales sumaron US$ 1112 millones en 1973 –año de fundación del gremio- mientras que en el 2017 ascendieron a US$ 44 mil 349 millones.

Un sostenido trabajo en favor del desarrollo del país a través de las exportaciones como uno de sus principales motores, es la característica de la Asociación de Exportadores (ADEX), que cumple 45 años de vida institucional este miércoles 18 de julio, bajo la presidencia de Juan Varilias Velásquez.

Desde su fundación en 1973, el gremio propone medidas para impulsar las inversiones y la competitividad de las empresas, a través del diálogo público-privado, contribuyendo al crecimiento de los despachos peruanos, en especial los de valor agregado, reducción de la informalidad, pobreza y descentralización de polos de desarrollo.

En 1973, los envíos totales sumaron US$ 1112 millones, mientras que el año pasado ascendieron a US$ 44 mil 349 millones. Si bien Perú se caracteriza por sus minerales, en los últimos años y gracias a un marco jurídico relativamente estable, surgieron otros sectores como la agroindustrias y confecciones. Asimismo, existen otros que están esperando medidas promotoras para despegar, es el caso de la acuicultura, minería no metálica y madera.

Las exportaciones con valor agregado pasaron de solo US$ 126 millones en 1973 a US$ 11 mil 750 millones en el 2017 con un efecto importante que es la generación de trabajo. El año pasado esta actividad generó 3 millones 067 mil 198 empleos, entre directos, indirectos e inducidos. Asimismo, incide en el desarrollo económico del país, contribuyendo de manera directa con alrededor del 20.9% del PBI (2017) y a través de su efecto multiplicador, en otras actividades productivas, con el 30% del PBI (2017).

El presidente de ADEX, Juan Varilias Velásquez, resaltó el comportamiento de las agroexportaciones que pasaron de US$ 25 millones 200 mil en 1973 –año que el gremio fue creado- a US$ 5 mil 141 millones el año pasado. “Los empresarios convirtieron varias regiones de la Costa en valles que ahora generan miles de empleos”, comentó.

Afirmó que su gremio trabaja conjuntamente con el gobierno para incentivar esos envíos, por lo que confió que se mantenga la Ley de Promoción Agraria (N° 27360) que además permitirá combatir la informalidad, el desempleo y la pobreza en el sector agrario.

El dato

Conscientes de la importancia del comercio exterior en el crecimiento del país, en 1974 ADEX fundó la Escuela de Comercio Exterior y en 1984 el Instituto ADEX, con el objetivo de formar profesionales especializados.