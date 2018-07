Pedro Chávarry: “Hay corrupción, pero es manejable”

El fiscal de la Nación tuvo un estreno sin aclamación y sin visita presidencial, pero quiso resarcirse con una medida de impacto: unificar el equipo que investiga el Caso Lava Jato. Acá nos lo explica.

Por Fernando Vivas.

Unificó al equipo especial del Caso Lava Jato. ¿Fue para aplacar las críticas o ya lo tenía bien meditado? En cualquiera de los casos, lo celebramos.

Ya lo tenía en mente. A medida que pasó el tiempo, con la información que recibíamos, pensamos que había que mejorar el sistema. Había situaciones que perjudicaban la investigación. Según mi criterio, y no soy nuevo en el campo, decidí programar algo. Tenemos un proyecto de mejora, queremos potenciar no solo el aspecto físico y administrativo, sino las teorías del caso.

Con nombres y apellidos esto significa que se empodera el fiscal Rafael Vela, bajo cuyo mando está el fiscal José Domingo Pérez. ¿Qué hará para que no se perciba que el fiscal Hamilton Castro?

Hay que reconocer los méritos de quienes han participado en las investigaciones. Pero yo dije que si había que hacer mejoras, se realizarían. Manteniendo la autonomía de los fiscales provinciales, dije que había que mejorar los planes de investigación para darle trámite más célere. Estamos cuidando que la investigación no sea manoseada.

No me ha respondido sobre el fiscal Castro

Él va a continuar con su investigación. Lo que queremos es que la coordinación no esté en manos de dos personas que, en vez de coordinar, descoordinan.

Castro reportará a Vela.

Todos los fiscales provinciales en el ámbito de lavado y de corrupción de funcionarios tienen que reportar al fiscal Vela. Cuando yo necesite información, llamo al fiscal Vela y él me va a informar cómo va la investigación.

¿Ya se reunió con Vela?

Conversé el viernes con él. Lo que más preocupa al Ministerio Público son estos caos donde hay tanto agravio para el Estado Peruano.

¿Qué le han dicho Vela y Pablo Sánchez sobre Lava Jato y la renuencia de Odebrecht a seguir colaborando?

Todavía tenemos conversaciones preliminares. La decisión que tomé [de unificar el equipo] fue pronta porque necesitaba de un coordinador para que me entregue un diagnóstico, para que yo diseñe aportes y brindarle el apoyo necesario. Castro continúa, eso es lo normal.

Respecto a la colaboración de Odebrecht. ¿Está suspendida, está por retornar?

Ese detalle no lo hemos conversado porque, precisamente, días antes de asumir el cargo, el Dr. Castro ha sido autorizado a viajar a Francia por este caso, a tomar algunas declaraciones. Me dijo que viajaba y yo solo autoricé.

¿Se puede saber a quiénes entrevistará?

Como son investigaciones reservadas, me permito guardar la reserva, es estrategia. Son personas que han intervenido en estos eventos de los que hablamos [Lava Jato].

Su predecesor Pablo Sánchez ha dicho que lo que sucede ahora con los audios es más impactante que Lava Jato. ¿Piensa igual?

Desconozco el criterio que ha tenido para hacer este tipo de calificaciones, puesto que yo recién estoy en plan de inventario. No puedo medir la magnitud y decir cuál es de mayor envergadura. Pero sí es necesario realizar una investigación profunda con esta cuestión de los audios, que preocupan, y debemos dar una respuesta.

Esto lo impacta personalmente. El juez César Hinostroza será investigado y es amigo suyo. ¿Qué medidas tomará para que esa relación personal no haga ruido en la investigación?

No va a ser un obstáculo, la investigación se va a dar con mucha firmeza. No tengo una relación personal que me impida tocar el tema.

¿Lo considera su amigo?

No necesariamente. Una buena relación sí, como la tengo con muchos magistrados.

¿No sospechó que estaba en el lado oscuro?

Bueno, él tiene su ámbito, es netamente el Poder Judicial; mi ámbito es el fiscal. Él ha sido de la corte del Callao, donde no he tenido mucha relación. Mi meta siempre fue Lima.

Se asume que los fiscales tienen un especial olfato, usted lo trataba en la Academia de la Magistratura.

Cuando he sido miembro del órgano de control interno del MP, nunca recibí una información de él.

Pero cuando Hinostroza le pide, en un audio, una constancia de investigaciones archivadas, le dijo que tenía denuncias por lavado de activos.

Sí lo sabía, porque postuló a fiscal supremo conmigo. Quería cambiar de campo. Me enteré de que había sido cuestionado por algunas investigaciones. Esa era su debilidad. El caso es que ya con el tiempo, cuando yo era fiscal supremo y él juez supremo, quiso viajar a EE.UU. y tuvo problemas con la visa. Me dijo que lo ayudase a sacar una constancia. Era fácil entrar al sistema CIAF de información para buscar antecedentes. Me llamó de un aeropuerto. Era un compañero de trabajo, le dije “dame tu DNI para entrar al sistema”. Pero cuando indago, me dicen que esas constancias se entregan personalmente al interesado. Nunca se apareció, nunca fue a recabar su información.

Si no hubiera estas revelaciones de los audios, Hinostroza sería ahora presidente de la Academia de la Magistratura.

Así es. Pero ya no puede ser.

¿Cómo ser más precavido ante la corrupción de sus pares? Mire lo que le pasó a Duberlí Rodríguez en el Poder Judicial.

Sí, pero hasta el momento, que yo sepa, en el Ministerio Público no se ha presentado esta situación [relacionada a los audios].

En la historia reciente del MP, ¿votó por el fiscal José Peláez Bardales?

Sí.

¿Por Carlos Ramos Heredia?

No, porque cuando me opuse a esa nominación, me mandaron al JNE para que no vote.

El JNE como destierro.

No tanto destierro porque es una institución solvente e importante, sino por el hecho de que no vote. Me licenciaban del MP.

¿Sospechaba que Ramos no era idóneo y podría estar involucrado en corrupción?

En ese caso, sí, por supuesto. Yo no iba a avalar a una persona que consideraba que no tenía merecimientos para representarnos en el MP.

Se dice que luego usted votó por Sánchez, porque después él votaría por usted, como ha hecho.

No. Tanto el fiscal Sánchez como yo estuvimos en contra esa vez de nominar a Ramos. No hubo ningún acuerdo. Los dos queremos al MP. Siempre he apoyado a Pablo en la medida de mis posibilidades. Lo que sí se acordó es que se iba a respetar la antigüedad para futuras nominaciones. Se ha respetado el acuerdo.

Sánchez ha votado, pero dice que pensaba que debió posponerse su asunción.

Es lo que ha manifestado. Primero, la elección fue por aclamación. Todos votaron a favor mío. El caso es que aparecen audios un día antes . Pienso que han tratado de empañar el acto de juramentación. Como usted dijo, uno olfatea. Han pretendido manchar mi trayectoria, esos audios no dicen nada.

¿Hay que declarar en crisis la Academia de la Magistratura?

No, son funcionarios de confianza, se les retira. Su presupuesto es [de] 16 millones al año.

¿Está de acuerdo con una escuela que forme jueces desde los primeros años?

Sí. Quien habla ha presentado un proyecto. Hemos invitado a los decanos de derecho para incorporar cursos del ámbito judicial y fiscal.

¿Cuál es el principal problema del MP, en un solo concepto?

Organización.

¿No corrupción?

Hay corrupción, pero es manejable. Se conoce. Eso sí lo puedo manejar porque he trabajado en control interno. Conozco dónde habita la corrupción con malos elementos.

¿Algún lugar que tenga identificado y podría ser un laboratorio?

Los hay, pero si digo un lugar, los advertimos.

Le menciono uno solo, el Instituto de Medicina Legal (IML).

El IML necesariamente va a ser recompuesto. Se van a tomar medidas drásticas. Es jefaturado por un funcionario que da cuenta al fiscal de la Nación. Recién el lunes voy a tomar esas decisiones.

¿La fiscal Rocío Sánchez que ordenó las escuchas será protegida?

¿Qué cargo tiene ella? [Se dirige a su asistente, que le confirma que es quien ordenó las escuchas]. Necesariamente tendré que pedir informes, el viernes ha sido un día muerto, solo vi lo de la unificación. Sí voy a mantener a los fiscales que cumplen con su trabajo. Ya lo dije en mi discurso: yo no quiero amigos, quiero gente que trabaje.

¿Qué me dice del fiscal Rodríguez Monteza, que ordena ir contra los periodistas?

Son conductas que desdicen lo que debe ser la función. Vamos a tomar decisiones en ese aspecto. No podemos dejar a personas vinculadas a estos actos.

Se ha planteado una observación a su juramentación: que como no estuvo el presidente y la ley dice que se jura ante él, su cargo es nulo.

Ya lo hemos discutido. Se tiene que interpretar desde el punto de vista de la autonomía. Antes, los funcionarios del PJ y el MP eran nombrados por el presidente y eran juramentados por él. Transcurrieron los años y vimos que no estaba bien que se jurara ante un órgano político. La Constitución del 93 crea el CNM que nombra a jueces y fiscales, para dar autonomía. Existe la norma, pero ya la interpretamos de otra forma. Hay que juramentar ante quien nos nombra.

¿La ausencia del presidente fue un gesto que lo fastidia, que lo obliga a demostrar que está comprometido con la misión del MP?

El espíritu siempre lo he tenido. Ahora que tengo el cargo voy a ponerle muchas ganas, mucha fuerza, mucha legalidad en todo. Vamos a ser transparentes y más comunicativos y cambiar la institución de todas maneras. La gente está atemorizada, desmotivada, no cree en nuestras instituciones.

Que no pase lo de Sihuas.

Parece que fue un problema con las rondas del lugar. He pedido informes. Control interno ya intervino.

¿Su representante en el CNM Maritza Aragón no olfateó lo que pasaba allí?

No sé si el fiscal Sánchez le pidió información. Ya no se la puedo pedir porque ha sido cesada. Se ha ido con su secreto a la tumba. De todas maneras, tenemos que saber lo que ha pasado.

Me dijo que el principal problema es organización. Creo que es la corrupción, pero respeto su punto de vista. ¿Cuál será su agenda mínima?

Precisamente, la corrupción, y la voy a trabajar con control interno. Otro tema es la creación de fiscalías de violencia familiar y sexual. No tenemos presupuesto pero vamos a convertir fiscalías que no tienen mucha carga.

¿Se allanarán a las ideas de reforma judicial que los toquen?

Estamos llanos y estamos muy preocupados por la reforma y los cambios que pueda haber en el MP. Las personas pasamos. Lo que queremos es dejar la huella de que se hizo algo.