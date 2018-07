Continúa la octava fecha

Luego de la victoria que pone como momentáneo líder a Sport Rosario en la victoria ante San Martín, hoy siguen los partidos por la jornada 8 del Torneo Clausura, donde Alianza Lima buscará recuperar la punta cuando enfrente a Melgar en una plaza difícil como lo es Arequipa.

Asimismo, horas antes del encuentro íntimo ante los arequipeños, Comerciantes Unidos recibirá al Deportivo Municipal en Guadalupe.

PROGRAMACIÓN, FECHA 8

HOY: 1:00 p.m. Comerciantes Unidos vs. Deportivo Municipal, 3:30 p.m. Unión Comercio vs. Real Garcilaso, 5:45 p.m. Cantolao vs. Sport Boys, 8:00 p.m. Melgar vs. Alianza Lima

MAÑANA: 3:30 p.m. UTC vs. Sporting Cristal