ENTÉRATE AQUÍ SI ERES MIENBRO DE MESA PARA LAS ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) publicó la lista de personas que deberán cumplir la función de miembros de mesa en las próximas Elecciones Regionales y Municipales 2018, programadas para el 7 de octubre.

para conocer si realizará esta función, la ONPE informó que debe ingresar al enlace: https://consultamiembrodemesa.onpe.gob.pe y colocar su número de DNI o nombre y apellidos. Para cada mesa de sufragio se ha designado a un presidente, secretario y tercer miembro, así como a tres miembros suplentes.

El ciudadano que resulte sorteado miembro de mesa (titular o suplente) deberá ejercer esta función. En caso de no hacerlo, deberá pagar una multa de S/.207.50. Si no cumple con la función de miembro de mesa y a la vez no vota, se hará acreedor a dos multas.