Mourinho pide a inglés Maguire

Manchester United tiene pensado en continuar contratando en el mercado de fichajes. No basta con solo la llegada de Fred, también pretender a Willian y tiene casi cerrado al seleccionado de Inglaterra y jugador del Leicester City, Harry Maguire. Con 25 años y 1.94 metros de estatura, Mourinho pretende que el zaguero sea el futuro en Old Trafford.

De acuerdo a medios ingleses, Manchester United se ha puesto en contacto con los ‘Foxes’ para llegar a un acuerdo de 72 millones de euros por Maguire, lo cual lo convertiría en uno de los defensas más caros de la historia del fútbol. La verdad, una cifra nada despreciable.

No obstante, Leicester City no forzará a renunciar a uno de sus mejores valores de plantilla y no tiene intención de dejarlo ir – esta temporada – tras la partida de Riyad Mahrez al Manchester City, jugador que terminó lesionándose en la International Champions League.

Maguire fue uno de los artistas más destacados de Inglaterra en Rusia con sus acciones aumentando considerablemente solo un año después de unirse a Leicester de Sheffield United.