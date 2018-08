“Neutralidad, no mal uso del programa en las elecciones, planes de protección al adulto mayor y que los recursos sean bien utilizados”

Panorama conversÓ con Julio Mendiguri Fernández, Director Ejecutivo Nacional de “Pensión 65”, quien estuvo en Cajamarca lanzando con la Dirección Regional de Salud de Cajamarca un Plan de desarrollo concertado, el funcionario explicó que este programa evitará el uso político del mismo, así mismo la proyección que tienen de ampliarlo.

¿Ing. Mendiguri a que se debe su presencia en Cajamarca?

He venido a lanzar una nueva intervención dirigido a los adultos mayores de “Pensión 65”, esta intervención se llama Emprendimiento Saludable, es un componente del nuevo concepto del programa que va hacia un enfoque de desarrollo.

¿En qué consiste?

Consiste en que a través de un plan concertado regional de salud para el adulto mayor, la Dirección Regional de Salud va a asegurar un conjunto de prestaciones de salud.

¿Cómo qué?

Por ejemplo vacunación gratuita a los adultos mayores para la Influenza y más adelante para el Neumococos que significa la dotación de prótesis dental, las curaciones de la dentadura, significa también la atención con lentes u operaciones de cataratas, de despistaje y detección temprana de hipertensión, diabetes, artrosis, cáncer que son las expuestas a la vejez, y naturalmente garantía de su tratamiento para los adultos mayores.

¿Esto es una campaña?

No, esto antes se hacía en forma de campaña, pero ahora va a ser de manera sistematizada, con mediciones periódicas, este es un nuevo concepto de protección al adulto mayor que el presidente Vizcarra nos ha encargado de implementarlo en todo el país.

¿Siempre se hacen este tipo de lanzamientos y planes. Cuál es la diferencia en este caso?

No, no, es el primer lanzamiento, en Pensión 65 nosotros solo entregábamos dinero, transferencia económica, y alguna vez realizábamos campañas de salud, pero esto no se trata de campaña.

¿De qué se trata, explíquelo?

Se trata de un conjunto de prestaciones que deben ser garantizados y entregados permanentemente a los adultos mayores, y nosotros vamos a implementar sistemas de vigilancia ciudadana de los derechos de los adultos mayores. Esto no tiene retroceso, no tiene precedentes en su pasado.

¿Desde cuándo empieza a concretarse el Plan?

Justamente ha iniciado la atención integral del adulto mayor en el hospital Simón Bolívar, y hemos empezado en Cajamarca, pero simultáneamente ya iniciamos en Piura, en San Martín, Moquegua y en breve en la región La Libertad.

¿El plan de atención es solo para los afiliados a pensión 65?

Bueno ha sido a iniciativa de Pensión 65, prioritariamente es para pensión 65 porque son adultos mayores con alta vulnerabilidad, son poblaciones que están en extrema pobreza, pero la DIRESA no solamente está asegurando la pensión a los adultos mayores de pensión 65, sino también a aquellos que no lo son.

¿Es decir, es para toda la población, pero en especial para los de pensión 65?

Exactamente para la población adulta mayor, esta población que generalmente es postergada, que no son atendidos, son descuidados, ahora con este plan van a recibir una atención continuada, sistematizada, permanente en el sector salud. Nosotros nos vamos a convertir en vigilantes, en observadores y garantes de que este derecho así se cumpla, por eso es que hemos elegido Cajamarca que tiene más de 61 mil usuarios que representa una región emblemática donde se ha acordado con el gobierno regional lanzar esta iniciativa y con el seguro integral de salud.

¿Pero estamos a vísperas de elecciones municipales y regionales que puede conllevar a un uso político?

Allí quiero anunciar a través de Panorama Cajamarquino, nosotros en el Programa Pensión 65, y en general en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, garantizamos la neutralidad de todos los programas sociales, mención personal los jefes, los operadores, han suscrito un compromiso de honor para respetar la neutralidad a fin de ningún programa social sea utilizado para beneficio de un partido político o de ningún candidato para perjudicar, nuestros adultos mayores como todos los usuarios de los programas sociales tienen derechos civiles, derechos de elegir y ser elegidos, por lo tanto, ellos van a ejercer dentro del marco de su independencia y su autonomía la libertad que ellos consideren, pero de ninguna manera vamos a permitir que ningún candidato se aproveche de esto, eso lo tenemos bien claro y además nosotros vamos en este caso hacer los exhortos en cuanto detectemos, y de ser necesario vamos a hacer la denuncia ante el JNE a fin de que estos candidatos m sean excluidos del proceso electoral.

¿Si pero cómo Ud. garantiza que eso no se dé?

Nosotros tenemos operadores vigilantes en Mil 874 distritos del Perú que son nuestros promotores. Ya tenemos casos por ejemplo en Iquitos, hemos visto pintas hechas alusivas a pensión 65 a favor de unos candidatos, hemos enviado los exhortos y los candidato inmediatamente se han rectificado, en esto la ciudadanía y también los medios de comunicación nos ayudan muchísimo en esta tarea, así que vamos a estar vigilantes y nosotros como directores ejecutivos a nivel nacional hacemos supervisión para que no haya aprovechamiento político.

¿Tienen la perspectiva de aumentar los beneficiarios en Pensión 65?

Hemos presentado una demanda adicional al Ministerio de Economía y Finanzas para aumentar de 30 mil a 600 mil usuarios, para estamos requiriendo un presupuesto de 35 millones de soles

¿Concretamente explique a cuanto piensan incrementar los beneficiarios en el programa, es decir, cuántos son actualmente y a cuanto piensan aumentar?

La perspectiva es de incrementar de 541 mil usuarios que tenemos actualmente a 600 mil usuarios, eso representa 35 millones de soles que hemos pedido al MEF, y que está pendiente de una respuesta.

¿Los programas sociales en el país siguen siendo paternalistas incluido pensión 65. Que van hacer para que esto cambie?

Ud. me ha hecho una pregunta central que nadie me la ha hecho en Cajamarca, nosotros estamos transitando de ese enfoque asistencialista, paternalista del enfoque caritativo de la entrega económica a un enfoque de desarrollo en el que los adultos mayores tiene la posibilidad de ejercer su autonomía, su independencia, y para ello nosotros vamos a enseñarles emprendimientos productivos a través de pensión 65.

¿Cómo, de qué forma?

Los estamos haciendo participar en los encuentros de saberes productivos, el concurso de los abuelos ahora, es decir estamos generando redes de apoyo social para sacarlos de la depresión, del olvido, de la exclusión a los adultos mayores, y en adición estamos implementando lo que hoy se llama “Envejecimiento Saludable” con las medidas de salud que ya le anuncie anteriormente, con estas tres intervenciones, Envejecimiento productivo, Envejecimiento participativo y envejecimiento saludable, estamos encaminando hacia el envejecimiento con dignidad que es el nuevo enfoque que el gobierno del presidente Vizcarra os ha encargado implementar, ese es el gran cambio que estamos implementando en pensión 65, y en los programas sociales van a ver otras mejoras de esa naturaleza.

¿Finalmente que le puede decir al pueblo de Cajamarca?

Quiero darle la tranquilidad al pueblo de Cajamarca de que en pensión 65 ahora hemos implementado un conjunto de mecanismos para asegurar que ningún personal del programa esté involucrado en actos de corrupción y sobornos. Nosotros acabamos de recibir un reconocimiento por parte de una empresa internacional de SERPEL, siendo la primera y única institución con reconocimiento internacional ISO 27,001, ISO anti soborno y anticorrupción, en pensión 65 estamos vigilando cada sol para que llegue al bolsillo de los más pobres, y que no se quede en el camino porque eso le hace daño al adulto mayor y le hace daño al pueblo, y en pensión 65 también estamos preocupados por la neutralidad, por la transparencia en el uso del programa, y naturalmente asegurar que el adulto mayor sea protegido por el estado.