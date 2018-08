“El problema del Fiscal de la Nación Pedro Chavarry es que ha mentido, por lo tanto debe dar un paso al costado”

Panorama conversó con la congresista Janeth Sánchez Alva presidenta de la Comisión de ética del congreso sobre las investigaciones que viene realizando esta comisión a los implicados en los audios, así como de la situación del Fiscal de la Nación Pedro Chavarry entre otros temas de actualidad nacional.

¿Congresista que viene haciendo la comisión de ética del congreso que Ud. preside en torno a los personajes públicos implicados en los audio?

Bueno la Comisión de ética del congreso está muy comprometida en indagar, en investigar, y si fuera el caso de sancionar a los congresistas que se vean involucrados en el caso de los audios, pero también dejar en claro que son actos irregulares éticos, conductas critica de los parlamentarios, temas legales ya lo vería el Ministerio Público, lo vería en este caso la Sub comisión de Acusaciones Constitucionales.

¿Quiénes van a ser investigados por esta comisión de ética?

A ver el congresista Becerril que se ha visto que está involucrado en los audios, ya tiene una indagación preliminar en la comisión, y de oficio también se reaperturó indagación preliminar a los congresistas Heresi, Villavicencio y Mulder, y estamos ya en una etapa de indagación preliminar, los congresistas ya están haciendo sus descargos respectivos, luego de ello pasamos a un informe de calificación en el seno de la comisión para su respectiva votación. Si es aprobada esta votación pasaríamos a la etapa de investigación donde hay allí un marco de 20 días para poder hacer un informe final al respecto.

¿Congresista que comentario tiene sobre el recibimiento en el congreso por parte de Daniel Salaverry al cuestionado Pedro Chavarry, Fiscal de la Nación?

Acá hay un hecho muy delicado, muy delicado querido amigo, el Fiscal de la Nación es el máximo exponente del Ministerio Público, y quien tiene que ser una persona ejemplar, sin ningún tipo de cuestionamiento, y para ello pues el Fiscal de la Nación deja mucho que desear con todo lo que está diciendo. Hay una cosa que es importante resaltar.

¿Cuál es?

El señor Chavarry le ha mentido al país al decir que no conoce al señor Hinostroza, que no es su amigo, y entre otras cosas que se pueden escuchar en delante de los audios, así que yo creo que eso es una falta grave que tiene que tomar la decisión el señor Chavarry de dar un paso al costado para que se puedan hacer las investigaciones correcta y transparentemente, sino hay nada que temer entonces él podría volver a su cargo, pero en este momento, es el momento indicado valga la redundancia para que pueda dar un paso al costado y pueda abrirse las investigaciones correspondientes.

¿No me contestó sobre el recibimiento por parte del presidente del Congreso Daniel Salaverry al cuestionado F iscal de la Nación?

A ver ese ya es un tema netamente protocolar del congreso, yo no puedo cuestionar las formas y los protocolos que tiene el congreso como institución para poder recibir a los diferentes funcionarios, pero eso ya debería el presidente del congreso explicarlo con mayor amplitud.

¿Sin embargo los congresistas fujimoristas Letona y Tapia dicen no ver nada irregular ni delito alguno en la conversación escuchada en los audios entre Chaavarry e Hinostroza?

Más allá del contenido de los audios, que no haya un ilícito penal o legal al respecto, le repito aquí hay un problema ético del señor Chavarry, entonces eso que quede claro, él ha mentido, y para ser repito el máximo exponente del Ministerio Público, y por Dios es quien denuncia, es el que busca administrar justicia de alguna manera, como es posible que él pueda siquiera tener en su haber ciertas dudas sobre su honorabilidad, el hecho de mentir, ya está cometiendo un a falta ética.

¿Qué le parece el impedimento de salida del país a los implicados en los audios?

Me parece muy bien, es la facilidad que se le tiene que dar a todas las investigaciones adoptadas por el Ministerio Público, lo que si yo creo, considero de que si tenemos que acelerar los tiempos para que se pueda hacer investigaciones rápidas, bueno si todo se esclarece, yo creo que una investigación no hay nada que temer, mientras que uno no tenga un pasado oscuro o algo que temer, entonces yo creo que es válida, no.

¿La junta de fiscales supremos están evaluando si Chavarry se queda o no como Fiscal de la Nación, y el congreso también le tiene una acusación constitucional?

Si, en este momento ya se ha aprobado la denuncia constitucional contra el Fiscal de la Nacional por el congreso de que eso ya va estar en sub comisión de acusaciones constitucionales, ya lo están viendo, y si pues efectivamente habrá allí la junta de fiscales que es lo que tengo conocimiento, pero todavía no tenemos los resultados, ojala que sean positivos sobre todo para el país, ojala.

¿Chavarry tiene serios cuestionamientos, el fiscal supremo José Domingo Pérez ha manifestado que no es el más idóneo para el cargo de Fiscal de la Nación?

Bueno si él lo dice y él está dentro de la institución debe dar sus buenos argumentos por ello, no.

¿Finalmente está de acuerdo con el referéndum planteado por el presidente Vizcarra para ver si se reeligen o no los congresistas?

Yo totalmente de acuerdo con el planteamiento que ha hecho el presidente de la república, totalmente eso es en aras de la transparencia, gestos que espera la ciudadanía del congreso, en este caso del presidente también resaltar, la firmeza y la autoridad que tiene el presidente de la república para haber tomado estas decisiones.